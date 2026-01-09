滑雪初體驗
你滑過雪嗎？去年寒假是我第一次去滑雪，滑雪的經驗真的好特別、好刺激，所以我想把每一個小細節都記下來。 那是一個星期五，我們等爸爸下班就直接開往賓州，先在旅館睡一晚，隔天才有精神跟會滑雪的楊寶叔叔和不會滑雪的愛麗森阿姨去「春山」上玩一整天！ 早起開了一個小時終於到山上，下車時，一整片雪山映入眼簾，我等不及地問：「媽媽，我們要去滑雪了嗎？」媽媽回道：「是啊！走吧！」 可是我們卻走進了一個小木屋而不是奔向雪山，原來我們得先穿戴好裝備。木屋裡面有好多人，有教練、工作人員和其他要來滑雪的人。 我們先去一個櫃台報到，然後到另一個櫃台拿雪鞋。我看到一整面的鞋櫃，一排一排像圖書館的書櫃一樣排放整齊，每個小格子裡都有一雙雪鞋。當我們拿到雪鞋的時候，媽媽忘記怎麼穿了，是楊寶叔叔教我們得先把護腳板壓下來，腳才穿得進去，很特別。 走出木屋以後，我們還要到另外一個木屋領滑雪杖，拿到雪杖後媽媽說：「哇！終於可以去滑雪了！」可惜愛莉森阿姨和爸爸不敢滑雪，所以他們只好走進小木屋裡喝咖啡，透過木屋的一大片落地窗看我們。 滑雪真的好好玩！叔叔剛開始先帶著我以半蹲前傾的姿勢滑，由於在雪裡頭走路舉步維艱，所以山腳下有一個電動滑雪輸送帶，我們只要站上去，它就會帶我們回到小山丘上，可以快速地再次享受滑雪下山的快感。 站了好幾次滑雪輸送帶上小山丘溜下來的經驗後，叔叔說：「我們可以去坐纜車到更高的山腰上了。」我們排隊坐上纜車愈走愈高，媽媽都不敢往腳下看，終於纜車把我們帶到最高的山腰上，要下纜車時，叔叔抱起我從纜車上站起來，做好深蹲的姿勢，像溜滑梯一樣滑下纜車左轉，面向整個白涯涯的山坡，好壯觀呀！我跟楊寶叔叔滑下整個山坡的時候，他還會帶著我一會兒左轉、一會兒右轉地慢慢滑下去，好過癮呀！ 滑雪實在太刺激、太好玩了！我跟爸爸媽媽說：「下次我還要再來！」
