畢生難忘的加拿大行
今年八月是我們全家幾年以來第一次一起旅遊，我們去加拿大玩了一個禮拜，跟著旅行團去了許多地方也看到了很多美景。一下飛機，溫哥華機場就讓我驚艷了，有雕像和噴泉，他們還用木頭雕出小場景。 我們在加拿大的第一個景點來到Okanagan，在那裡我們參觀了冰酒廠也品嚐了一些，冰酒甜甜的，所以我第一次覺得酒還蠻好喝的。他們說當地冬天的氣溫可以種出天然的甜葡萄，並且能釀出那麼甜的冰酒。接著我們到這趟旅行的第一個湖：水怪湖，我和姊姊照了許多相片。 第二天的第一站是天空之橋，沒有我想像中的可怕，最害怕的是萬一手機掉到山谷下就慘了。我和姊姊玩了山上的小型飛車後，接著啓程前往班夫啟程公園。我們先在班夫小鎮逛了兩個小時才坐纜車上硫磺山看風景，因為那座山非常高，所以坐上去的時候耳鳴很嚴重，不過一到山頂我們又開心地照了很多相片。當天晚上我們住進了費爾蒙路易斯湖城堡飯店，這是我第一次住豪華的飯店，那裡的風景湖光山色美不勝收，一打開窗戶就可以看到路易斯湖。第三天一大早我們就出發去翡翠湖，有好多人在照相，人擠人。接著導遊帶著我們去最有名的加拿大哥倫比亞洛磯山脈上的冰原大道，冰川雄偉壯觀、氣勢磅礴，走在上面是令人震撼不已。我們雖然沒有準備大衣，但是穿上了三層的長袖衣其實就足夠了。那天的風景到現在還是記憶猶新。 在第四天，我們清晨五點鐘就起床去路易斯湖看日出。時間抓的正好，不到十分鐘太陽就慢慢升起，我拍到了五顔六色的晨曦。吃了一頓五顏六色後，大家接著去看夢蓮湖和翡翠湖。夢蓮湖的湖水特別藍，陽光照在湖面時，出奇得美。 跟旅遊團的最後一天我們參觀了一間人參工廠，買了許多伴手禮送親朋好友。跟旅遊團解散以後，我們多留了一天，找了一位美食團的導遊，他帶我們走遍溫哥華，也吃了許多不同的特色美食。 這次去加拿大是我最喜歡的一次旅行。看到了好多從來沒看過的美景，畢生難忘。
