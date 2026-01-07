幸福滿月
王員外只有一個寶貝兒子——阿福，自小嬌生慣養。王員外夫婦寵著兒子，阿福什麼事都不必動手，飯來張口，茶來伸手，成天只知嬉戲玩樂。 阿福漸漸長大該上學了，王員外為兒子請來李秀才教他讀書。剛開始阿福還覺得有趣，學得滿認真的。三天後，他已經厭煩了背書、寫字，於是開始逃學。阿福拉著書僮陪他抓蟋蟀，掏鳥窩⋯⋯，沒多久就把李秀才給氣走了。王員外陸續又找了幾位教書先生，可是沒有一位老師留得住，阿福就這麼三天打漁，兩天曬網的混日子。 王員外心想阿福雖然識字不多，但家裡有好幾間鋪子，就讓他學做生意吧。王員外讓兒子跟著去收租，這可把阿福累壞了，沒兩天就打退堂鼓。既然不能吃苦，就當掌櫃吧，指使店裡的伙計挺神氣的，但新鮮感消失後，他又覺得無趣，一有機會就溜出去。 王員外徹底放棄，不再指望他了。從此，阿福成天遊手好閒，吃喝玩樂，甚至染上了賭博的惡習。王員外很是著急，不久就病倒過世了。辦完喪事沒多久，阿福的母親也一病不起。父母過世後，阿福的身邊圍繞著一群狐朋狗友，在這些市井無賴的簇擁下，偌大的家財花光了，不得已，阿福淪落街頭乞食。 年三十的晚上，家家團圓吃年夜飯。阿福一個人又餓又凍，他來到一戶人家門口乞討。好心的主人開門一看，竟然是以前東家的少爺。原來這家的主人就是過去阿福的書僮，他一看到小少爺，趕緊把阿福請進屋裡，跟著家人一起吃年夜飯。飯後，書僮送阿福走的時候，特地撈出包著銀角子的水餃，讓阿福帶走。 看到從小陪他一起長大的書僮，在他敗光家產被遣散後，憑一雙手打下家業，而自已還在醉生夢死，過著餐風露宿的日子後，阿福終於醒悟。於是他開始振作起來，因為書讀得少，認字不多，只能做些體力活。他不怕苦，不喊累，有什麼工作，接什麼工作。慢慢地攢了些錢，阿福開始想著該好好讀書。 從此，一早天剛亮，阿福就趕到碼頭卸貨，收工後上學堂讀書，下課後，再到米倉挑擔、扛米。日復一日，起早貪黒，漸漸地阿福學得了一身好本事。他貪黑做起小生意，一點一滴創建了自已的鋪子。如今，成了家的阿福有兩個可愛的孩子，一個叫幸福，一個叫滿月。夫婦倆帶著一雙可愛的兒女勤勤懇懇，開開心心的生活，希望今後一家人的日子永遠幸福滿月。
