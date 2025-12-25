我的頻道

聖誕節的意義

李智善（加州，長城中文學校）
聖誕節對我來說，是一個溫暖又有意義的節日，因為它讓我想到家人，也讓我學會感恩。雖然聖誕節來自西方文化，但在我們家，它有特別的味道。每年十二月的天氣寒冷，可是家裡的燈光、食物和笑聲都會讓空氣變得溫暖。

我媽媽和外婆都來自馬來西亞，她們小時候的聖誕節和我現在的很不同。外婆常說，她小時候沒有大樹，也沒有很多禮物，但家裡會準備特別的飯菜，有椰漿飯、蝦麵，還有她親手做的蛋糕。她告訴我：「最重要的不是禮物，而是大家聚一起。」聽她說這些，我總覺得很溫暖。

我們家的聖誕節也融合了不同文化，有中國菜，也有馬來西亞的點心。媽媽做咖哩雞，外婆做千層糕，而我最喜歡她做的椰香雞蛋餅。我們一邊吃，一邊聽外婆講她在熱帶國家過聖誕節的故事，沒有雪，只有陽光。外婆常說：「心在一起，每天都像節日。」

吃完飯，我們一起裝飾小聖誕樹，媽媽會讓我把那顆星星放在樹頂，她說那是「希望」。燈亮起來時，她總說：「無論你未來在哪，都不要忘記感恩。」那一刻我覺得，聖誕節真正重要的不是禮物，而是陪伴。

聖誕節也讓我想到文化之間的聯繫。外婆說，在馬來西亞很多不同文化的人一起生活、一起過節，我覺得這種感覺很美好。我們家把中國傳統、馬來西亞味道和西方節日放在一起，反而更有團圓的意義。

去年我們一起去看燈展，外婆走得慢，卻一直笑著說：「在美國也看到這麼美的燈，很幸福。」那一刻我發現，文化雖然不同，但家人的愛永遠一樣。燈光照著我們，我心裡特別平靜，也特別感恩。

現在我慢慢長大了，也更懂得聖誕節的意義。它教我珍惜父母的辛苦，珍惜外婆從馬來西亞來到這裡陪伴我們，也珍惜身邊每一份溫暖。聖誕節提醒我，即使文化不同，愛和團圓永遠不會改變。

無論未來我走到哪裡，聖誕節的燈光都會讓我想起家，讓我繼續感恩，繼續珍惜愛我的人。

