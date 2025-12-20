我的頻道

伍懿馨（紐約，人力中心中文學校）
快樂的聖誕節包括與你所愛的人一起慶祝。 聖誕節起源於基督教慶祝耶穌誕生的習俗，與古代異教節日的融合。人們在聖誕節互贈禮物，是因為聖誕節贈送禮物的傳統始於耶穌的故事。根據《聖經》記載，三位智者前往拜見耶穌，並帶來了黃金、乳香和沒藥作為禮物。這些禮物是為了慶祝耶穌的誕生。如今，許多人贈送禮物是為了紀念和頌揚這個故事。 聖誕節期間，人們常常歡聚一堂，互贈禮物，與親朋好友共度歡樂時光。聖誕節當天，家中通常還會擺放一棵聖誕樹，樹下掛滿貼有名字標籤、用包裝紙包裹的禮物。 聖誕節那天，孩子們常常早早起床，說著「聖誕快樂！」然後跑到聖誕樹下拆禮物，看看聖誕老人送了什麼。當他們發現自己得到了所有想要的禮物時，就會高興得跳起來！黃容婷（紐約，人力中心中文學校） 我很喜歡聖誕節，因為聖誕節可以收到很多禮物。聖誕節是一個快樂的節日，聖誕老人為好孩子送來禮物，孩子們會給他留下餅乾和牛奶。 聖誕節前的日子既有趣又累人，布置聖誕樹、做薑餅屋、在房子周圍布置裝飾品、掛上長襪，並在聖誕節當天吃很多食物，像是火雞、蔓越莓醬和土豆泥。 聖誕節前一晚的平安夜，當聖誕老人來的時候，孩子們會把餅乾放在聖誕樹附近，當他們醒來時，盤子是空的，樹上有一些包裝好的禮物。 在這些禮物中，是孩子們列出的清單之一，有些孩子甚至給聖誕老人寫信，說他們想要什麼，有些孩子想要玩具、衣服、糖果甚至書籍，即使他們已經知道關於聖誕老人的真相。

聖誕節 牛奶

結合自身醫學背景 台插畫家用畫筆登上「刺胳針」封面

