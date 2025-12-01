我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

毛毛雨

白丁（馬里蘭州）
聽新聞
test
0:00 /0:00

謝謝毛毛雨，

輕聲來問候。

青青陌上草，

嗖嗖往上走

上一則

十二生肖

延伸閱讀

灣區青青合唱團年度公演「好四成雙」12月6日獻「我們的歌」

灣區青青合唱團年度公演「好四成雙」12月6日獻「我們的歌」
自勉

自勉
年度公演「好四成雙」青青合唱團12月6日獻「我們的歌」

年度公演「好四成雙」青青合唱團12月6日獻「我們的歌」
高市早苗可望任日本首相 中國學者普遍看衰：當不久的

高市早苗可望任日本首相 中國學者普遍看衰：當不久的

熱門新聞

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00
馬寅初為中華人民共和國計畫生育的最早倡導者之一。（取材自維基百科）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

2025-11-24 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企