每個人都有一個讓他們充滿希望的夢想，有一些人想當醫生或老師，而我的夢想是成為一名藝術家。

我喜歡畫畫、繪畫和創作，藝術讓我感到快樂，也幫助我表達想法和感情。我的夢想是和別人分享我的畫，讓身邊的人感到快樂。

我從小就喜歡畫畫，常常在筆記本上畫東畫西，或者在家做一些小手工藝。從七歲開始，我就在畫室上畫畫課，每次完成一幅作品，我都為自己感到驕傲。我也喜歡畫卡片送給家人和朋友，當我看到他們的笑容時，我就更想繼續畫畫。

我喜歡去藝術博物館，看藝術家的畫和其他作品。有時候我會畫生活中看到的東西，比如大自然、人或物品。創作藝術讓我很開心，也讓我表達自我的感受。

我經常練習畫畫，我打算學習更多不同種類的藝術，比如水彩畫、數位藝術和拼貼畫。我想在學校上美術課，嘗試新的技巧。我參加了學校的畫畫社團，也參加過一些比賽來展示作品。我也會聽老師的建議，從他們的經驗中學習。我保存著我的作品，這樣可以看看自己是怎麼一點一點進步的。我希望有一天，當別人看我的畫時，他們能感受到特別的感情。

藝術也讓我用不同的方式去了解世界，當我畫畫或上色時，我會注意到以前沒有發現的小細節，比如陽光照在樹葉上的樣子，它教會我要有耐心，也要認真觀察身邊的一切。有時候，當我感到難過時，畫畫能讓我放鬆。我也喜歡用不同的材料，比如紙、黏土和電子工具，來嘗試新的創作。通過藝術，我可以表達很多不同的想法。

總之，我的夢想是成為一名能給別人帶來靈感的藝術家，我會一直學習、練習，和相信自己，即使需要很長時間，我也不會放棄。藝術讓我很開心，也讓我的生活更有意義。我想藉由我的作品，把這種快樂分享給別人，我希望有一天，我能讓世界變得更有創意、也更快樂。