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唐人街

李范雅（紐約，人力中心中文學校）
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唐人街總是充滿歡樂、有活力又美麗。尤其是在春節—農曆的中國新年期間，它就成了在我的心目中，世界上最令人興奮的地方之一。

我一到唐人街，就會看到周圍掛滿了亮麗的紅燈籠，色彩鮮艷的傳統龍形裝飾在柱子上盤旋，街道上也迴盪著傳統的中國音樂；還能聽到震耳欲聾的鼓聲和鐃鈸聲，看到身穿獅龍服裝的人們在人群中翩翩起舞，他們的服裝色彩繽紛，各種獅子和龍在街道上四處跳躍旋轉。

我能聞到各式小吃攤上飄來的餃子、麵條和甜年糕的香味。鞭炮聲震耳欲聾，地面都在顫抖，到處都是人們的歡聲笑語，人人面帶微笑，和你互相祝福。

慶祝活動中最激動人心的部分是，近距離觀看舞獅舞龍。舞獅者動作敏捷，一會兒把服裝高高舉起，一會兒又放低到地面，看起來像獅子在跳躍。

這條龍很長，許多演員舉著桿子，像真正的龍一樣不斷地旋轉。另一個令人驚喜的是這裡的美食，我總是在這裡開心地吃熱騰騰、鮮嫩多汁的餃子和米粉。不僅如此，我還收到了一個紅包，裡面裝著巧克力幣。春節的唐人街紅色無處不在，因為它能給你帶來好運。

這些事情讓我明白了春節對中國人來說有多麼重要，它給每年慶祝春節的人帶來了多少歡樂。春節來唐人街，慶祝農曆新年是難忘又激勵人心，讓我充滿了興奮、快樂和歸屬感。從熱鬧的舞獅表演到美味的食物，還有被那麼多笑臉包圍的溫暖感覺，我感受到了深深的喜悅。

節日期間，唐人街不僅僅是一個值得拜訪的地方，更是中華文化的慶典之一。

春節 餃子

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