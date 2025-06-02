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我的劉老師

李金勝（加州）
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劉老師是一位聰明又耐心的好老師，我三歲時就認識她了，到現在已經和她相識六年。她不僅教我中文、英文和數學，還教我畫畫。每次上課，我都覺得她好像什麼都知道，讓我十分敬佩。

有時候，我的作業需要畫畫，她總是耐心地教我如何運用顏色與構圖，讓畫面更加生動。她的指導讓我愈來愈喜歡畫畫，也變得更加自信。

中文課更是有趣，特別是在中國新年時，她教我們用毛筆寫春聯、做紅包袋、製作燈籠，還帶我們畫國畫，這讓我對毛筆書法和創作產生了濃厚的興趣。

除此之外，劉老師還教我演講，無論是中文還是英文，她都細心指導，讓我在台上更加自信。她也鼓勵我寫中文文章並投稿，當我看到自己的文章登上報紙，甚至收到自己賺來的稿費時，內心無比興奮與自豪！是她讓我發現，中文學習可以這麼有趣，也讓我對寫作充滿熱情。

我們還曾一起去台灣旅行，逛夜市、去海邊，她還請我吃了美味的冰淇淋，這些經歷都讓我難以忘懷。

有時候，我會沒耐心，甚至不太有禮貌，但劉老師總是溫柔地教導我，讓我明白對錯，學會尊重爸爸媽媽，也懂得如何友善對待朋友。她不只是我的老師，更像是家人和朋友，陪伴我成長，給我許多指引與鼓勵。

你的生活中也有這樣的老師嗎？我很想知道！

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