紅毛狐狸又開了小博物館／《紅毛狐狸的故事》系列之四

白鬍子山羊慢悠悠進了小小蛋行，東瞅瞅、西瞧瞧，對每一種蛋都感興趣。刺蝟見到他，上前問候：「老師，您好！」他點點頭，就和刺蝟談起來，像是有一肚子話要說。紅毛狐狸一旁覺得奇怪：「白鬍子山羊想來買蛋？愛吃鳥蛋的刺蝟怎麼成了白鬍子山羊的學生？」

白鬍子山羊沒有買蛋，和刺蝟說完話就走了。等刺蝟來買鳥蛋，紅毛狐狸就問他啥時候成了白鬍子山羊的學生？刺蝟說他的孩子才是白鬍子山羊的學生，白鬍子山羊是大森林小學一年級小小班的老師。接著，刺蝟透露一個重要消息：白鬍子山羊為了教學生有關蛋類的知識，準備帶領學生來參觀小小蛋行。

紅毛狐狸聽了，又喜又憂，急忙吩咐刺蝟快去問他孩子想來蛋行看什麼？很快，刺蝟回來報告，他孩子想來看最早的蛋、最大的蛋、最硬的蛋、最美的蛋、最貴的蛋和最毒的蛋。紅毛狐狸搔了搔頭說，那我們快去找那六個蛋吧。

最早的蛋和最大的蛋都得找博物館幫忙，他們好說歹說向博物館借來恐龍 蛋化石的圖片和鴕鳥蛋的圖片；最硬的蛋也是博物館圖片上的鴕鳥蛋，那蛋用錘子才能敲破；最美的蛋是藍色的美洲知更鳥蛋，紅毛狐狸的老爸找到了；最貴的蛋在紅毛狐狸的老媽從博物館借來的圖片上，那是俄國 珠寶匠替沙皇用金、銀、寶石和琺瑯鑲嵌的彩蛋；至於最毒的蛋，就是黃鼠狼偷偷帶進蛋行的那幾個棘冠海星蛋。紅毛狐狸又在貨架上新添了壁虎蛋、蛇蛋、織布鳥蛋、海鷗蛋和馬蹄蟹蛋。

終於，白鬍子山羊帶著大森林小學一年級小小班，排著整齊的隊伍走進了小小蛋行。這天，紅毛狐狸暫停營業，並請老爸老媽擔任解說員。小小班共六個小學生，小刺蝟、小青蛙、小黑豬、小灰兔、小白鵝和小花貓，他們看得津津有味。

那天是復活節 ，白鬍子山羊送給紅毛狐狸一串塗著顏色的彩蛋，並深情感謝：「這兒太好了，就像一個小博物館！」

（系列完）