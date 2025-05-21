小小蛋行故事多／《紅毛狐狸的故事》系列之三

小小蛋行開張不久，貓頭鷹、啄木鳥、烏鴉和喜鵲一齊找上門來，嘰嘰喳喳責怪紅毛狐狸：「為什麼不賣鳥蛋？難道不知道我們愛吃鳥蛋嗎？」紅毛狐狸見了，忙迎上前說：「真對不起，我只想到自己愛吃鴨蛋，保證明天就去張羅進貨鳥蛋。」

當晚，紅毛狐狸就找老爸老媽商量。老爸開了一張單子：蜂鳥蛋、鴿子蛋、麻雀蛋、鵪鶉蛋、孔雀蛋、火烈鳥蛋、鸚鵡蛋、貓頭鷹蛋、喜鵲蛋和信天翁蛋。老媽還畫了一張草圖，註明蛋行何處需要多開設窗口，便於鳥類顧客進出。

自從貨架上添了各種鳥蛋，鳥兒們飛進飛出，小小蛋行更熱鬧了。愛吃鳥蛋的刺蝟有時也會來蛋行，他見力氣大的顧客搶著往前擠，個子小的顧客到處鑽空隙，秩序有些亂，就去見紅毛狐狸，自告奮勇當糾察。紅毛狐狸也正為此煩惱，但不知小小刺蝟有何能耐？刺蝟看紅毛狐狸猶豫不決，就說：「你忘了我渾身有刺嗎？」紅毛狐狸笑了，立即同意。

從此，哪兒亂糟糟、鬧哄哄，刺蝟就往哪兒一站，秩序立即變好了，有誰不害怕刺蝟滿身的刺呢？

作為紅毛狐狸的鄰居，烏龜也立了功。有一天，黃鼠狼鬼鬼祟祟，胳肢窩藏了幾個蛋溜進蛋行，烏龜見了，心裡起疑，就遠遠跟著，只見黃鼠狼將幾個蛋往貨架上胡亂一塞，就拔腿走了。烏龜就守在那裡，寸步不離，見刺蝟走過，忙讓他找來紅毛狐狸。

紅毛狐狸到場後，聽到烏龜一五一十說了，大吃一驚，她根本不認識那幾個蛋。幾天前，她訓斥過黃鼠狼，因為黃鼠狼偷吃了蛋行的鴨蛋。

當晚，紅毛狐狸的爸媽查明那幾個蛋是有毒的，是棘冠海星的蛋。黃鼠狼後來說他在珊瑚礁撿到那種不知名的蛋，吃下去後肚子很痛。他承認就是想用這有毒的蛋來陷害紅毛狐狸。

多驚險呀，幸虧烏龜及時發現，紅毛狐狸萬分感激這個好鄰居。最後，黃鼠狼得到嚴肅處理：罪名公布於眾，並被罰打掃蛋行周圍的場地。（待續）