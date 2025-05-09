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我的媽媽

江習樂（台灣）
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我的媽媽非常溫柔也很和氣，可是有時候她的情緒卻像魔術方塊，因為一點小事情就變了。我偶爾會想做些小事，幫助媽媽轉向正面情緒，一旦成功了，大家都會開朗起來；可是有時候我不想那麼做，因為我正在生氣。

但是每當我和她吵完架，她都會跟我和好，使我有繞了一圈，又回到原點的溫馨感覺。

我特別珍惜「只有我和媽媽的時間」，因為有了弟弟，「安靜」得來不易，所以我喜歡和媽媽獨處的寧靜'，也就是我和她說話時，沒有人抱怨：「為什麼媽媽只跟姊姊說話？」、「媽媽！我……」等聲音。

記得有一天，我告訴媽媽：「我當姊姊了，有一些快樂不見了，因為弟弟有時候不如我預期，我會很氣憤。」媽媽回答我：「我們一起當小偵探，把不見的快樂找回來吧！」咦？快樂要怎麼找回來呢？

於是媽媽開始和我「約會」，也就是愛的語言—精心的時刻：我和媽媽曾夜走新竹的小百岳十八尖山，也曾在清晨爸爸、弟弟仍熟睡時，到早餐店吃早餐、玩桌遊；我們也會到公園運動，玩不用排隊的盪鞦韆。

我喜歡媽媽溫暖的關心，她總是使悲傷中的我破涕為笑，讓怒火中燒的我眉開眼笑。

謝謝親愛又美麗的媽媽，祝您母親節快樂，每天平安喜樂

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