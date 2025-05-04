今年是很特別的一年，我的五年級很快就要結束，然後我就小學畢業了。

我的五年級每天都很忙，除了學校的功課外，我還有很多課外活動。今年的每個星期一，我跟朋友上網球課，我喜歡打網球，上中學後想參加網球隊。星期二有數學課，雖然我覺得數學很無聊，但是我還是需要把它學好。星期三我會彈鋼琴，我最近正在準備參加鋼琴比賽。星期四是參加音樂劇的課後活動，我們正在練習「綠野仙蹤」。星期五是上英文和數學個別指導課。星期六除了網球課，我還參加辯論課。

我很努力學習，因為我想進入史丹佛大學醫學院，並成為外科醫生。外科醫生很重要，替病人動手術，拯救很多生命。

長大後，我也想擁有一個很大的家，有自己的前後院，家裡還要有一個圖書館，放我喜歡的書。

蔡嘉兒（加州 ，學園雙語學校）

我在學園小學的最後一學年就要結束了，這是很難忘的一年。

首先，我要感謝我的姊姊和弟弟，他們總是積極地幫助我、關心我，還逗我笑。

我的課外活動是體操，我不僅學了很多技能，也因為體操遇見很多朋友。更重要的是，體操幫助我學到人生教訓，例如，怎麼得到信心、怎麼找到重點，以及持續的努力才能成功。我認為這些事情都非常重要。

我想感謝我的老師，不僅創造有趣的學習環境，在學術上幫助我們，還教會我們什麼是禮貌等做人的道理。

我還想要謝謝我的朋友，尤其是我最好的朋友方寶文，她會聽我說話、讓我笑，總是在我身邊支持我，一起度過困難的時刻。

我覺得今年是很特別的一年，因為我學了很多新東西、認識了許多新朋友。

今年我就要小學畢業了，是很值得紀念的一年。