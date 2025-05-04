我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

我的這一年

呂穎悅（加州，學園雙語學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年是很特別的一年，我的五年級很快就要結束，然後我就小學畢業了。

我的五年級每天都很忙，除了學校的功課外，我還有很多課外活動。今年的每個星期一，我跟朋友上網球課，我喜歡打網球，上中學後想參加網球隊。星期二有數學課，雖然我覺得數學很無聊，但是我還是需要把它學好。星期三我會彈鋼琴，我最近正在準備參加鋼琴比賽。星期四是參加音樂劇的課後活動，我們正在練習「綠野仙蹤」。星期五是上英文和數學個別指導課。星期六除了網球課，我還參加辯論課。

我很努力學習，因為我想進入史丹佛大學醫學院，並成為外科醫生。外科醫生很重要，替病人動手術，拯救很多生命。

長大後，我也想擁有一個很大的家，有自己的前後院，家裡還要有一個圖書館，放我喜歡的書。

蔡嘉兒（加州，學園雙語學校）

我在學園小學的最後一學年就要結束了，這是很難忘的一年。

首先，我要感謝我的姊姊和弟弟，他們總是積極地幫助我、關心我，還逗我笑。

我的課外活動是體操，我不僅學了很多技能，也因為體操遇見很多朋友。更重要的是，體操幫助我學到人生教訓，例如，怎麼得到信心、怎麼找到重點，以及持續的努力才能成功。我認為這些事情都非常重要。

我想感謝我的老師，不僅創造有趣的學習環境，在學術上幫助我們，還教會我們什麼是禮貌等做人的道理。

我還想要謝謝我的朋友，尤其是我最好的朋友方寶文，她會聽我說話、讓我笑，總是在我身邊支持我，一起度過困難的時刻。

我覺得今年是很特別的一年，因為我學了很多新東西、認識了許多新朋友。

今年我就要小學畢業了，是很值得紀念的一年。

加州

上一則

捕捉野生病人

延伸閱讀

網球／納達爾將迎第2個寶寶「增產報國」追平約克維奇

網球／納達爾將迎第2個寶寶「增產報國」追平約克維奇
網球／莎芭蓮卡直落2 奪下邁阿密網賽女單冠軍

網球／莎芭蓮卡直落2 奪下邁阿密網賽女單冠軍
最新報告：高中生雙重註冊 提高升學率、數學成績

最新報告：高中生雙重註冊 提高升學率、數學成績
網球／邁阿密網賽晉4強 約克維奇拚ATP單打生涯100冠

網球／邁阿密網賽晉4強 約克維奇拚ATP單打生涯100冠

熱門新聞

圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00

與瘋子同行

2025-04-27 02:00
圖／想樂

馬大姐的私房菜

2025-04-28 02:02
香港蘇富比宣布將拍賣義大利傳教士郎世寧、宮廷畫家金廷標合繪的「青羊圖」。估價6000萬至1.5億港幣。（蘇富比提供）

乾隆欽點身價上看1.5億港幣 郎世寧「青羊圖」為何鬧雙胞

2025-04-27 04:55
圖／Betty est Partout

我們這家人

2025-05-01 02:00
奎塞內三文魚孵化場。（圖／作者亭瞳提供）

三文魚的孵化場

2025-04-29 02:05

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決