我坐在房間裡，舒服地靠在椅子上，讀我喜歡的書，溫暖的陽光照進窗戶。突然，爸爸叫我下樓，只見他站在門口，戴著安全帽和手套。我猜到爸爸要去騎自行車，而且他想找我一起去，我便問他：「為什麼我也要去？要騎多久？有上坡嗎？」爸爸回答：「你可以的，一起去吧！」

但我不想去騎車，只想回房間看書。這時媽媽說：「如果你去騎自行車，我可以給你一些時間用電腦寫作」。我喜歡寫作，除了吃飯之外，這是我最喜歡的事情。媽媽又說：「你還可以吃點零食。」我馬上想到了奧利奧餅乾的味道。我很高興，於是我就答應和爸爸一起去騎車。

剛開始騎車很容易，我們騎在一條泥土路上，然後爬了一段很短的坡。後來，我們要過馬路，馬路上有很多車，等到綠燈，我緊張地騎到對面才鬆一口氣，然后繼續跟著爸爸安靜騎車。抵達最大的上坡前，我很害怕，不斷想著：如果我摔倒了怎麼辦？會不會很累？但我決定不想這些了，專心騎車吧！然後深吸一口氣，踩下踏板 ，騎了起來。

爸爸在我前面，我必須趕上他，雖然我腿疼，但我還是繼續騎 。我放下檔位，開始加速踩踏板，感覺輕鬆多了。風吹過來，我覺得有點冷，但我仍然不斷迎著山坡向上、向上。山頂漸漸浮現在眼前，我繼續騎，心跳愈來愈快，終於攻頂了。我簡直不敢相信，我做到了，我看得出爸爸為我感到驕傲，更重要的是，我為我自己感到驕傲。

我想當一名作家，但我寫的文章還沒有被發表過，因為我在寫作時，不能像騎車一樣，克服困難。這次跟爸爸一起騎車登山，使我認識到，寫作就像騎車爬坡一樣，只要不斷地努力，就一定會成功。向上，加油！