我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何拒收波音新機？ 中國商務部怪罪美國關稅新政

全美400處式微購物商場 下場不同

騎自行車

黃佳佳（加州，爾灣中文學校）
聽新聞
test
0:00 /0:00

我坐在房間裡，舒服地靠在椅子上，讀我喜歡的書，溫暖的陽光照進窗戶。突然，爸爸叫我下樓，只見他站在門口，戴著安全帽和手套。我猜到爸爸要去騎自行車，而且他想找我一起去，我便問他：「為什麼我也要去？要騎多久？有上坡嗎？」爸爸回答：「你可以的，一起去吧！」

但我不想去騎車，只想回房間看書。這時媽媽說：「如果你去騎自行車，我可以給你一些時間用電腦寫作」。我喜歡寫作，除了吃飯之外，這是我最喜歡的事情。媽媽又說：「你還可以吃點零食。」我馬上想到了奧利奧餅乾的味道。我很高興，於是我就答應和爸爸一起去騎車。

剛開始騎車很容易，我們騎在一條泥土路上，然後爬了一段很短的坡。後來，我們要過馬路，馬路上有很多車，等到綠燈，我緊張地騎到對面才鬆一口氣，然后繼續跟著爸爸安靜騎車。抵達最大的上坡前，我很害怕，不斷想著：如果我摔倒了怎麼辦？會不會很累？但我決定不想這些了，專心騎車吧！然後深吸一口氣，踩下踏板 ，騎了起來。

爸爸在我前面，我必須趕上他，雖然我腿疼，但我還是繼續騎 。我放下檔位，開始加速踩踏板，感覺輕鬆多了。風吹過來，我覺得有點冷，但我仍然不斷迎著山坡向上、向上。山頂漸漸浮現在眼前，我繼續騎，心跳愈來愈快，終於攻頂了。我簡直不敢相信，我做到了，我看得出爸爸為我感到驕傲，更重要的是，我為我自己感到驕傲。

我想當一名作家，但我寫的文章還沒有被發表過，因為我在寫作時，不能像騎車一樣，克服困難。這次跟爸爸一起騎車登山，使我認識到，寫作就像騎車爬坡一樣，只要不斷地努力，就一定會成功。向上，加油！

上一則

陳繼聖 關鍵零件 搭上科技浪潮

下一則

一縷輕煙

延伸閱讀

洛杉磯華文作家協會 邀趙稀方談外文、中文寫作

洛杉磯華文作家協會 邀趙稀方談外文、中文寫作
深圳一綠道出現「洗衣板式」減速帶 網酸：可震碎結石

深圳一綠道出現「洗衣板式」減速帶 網酸：可震碎結石
回響／王鼎鈞百歲出書 我的生命導師

回響／王鼎鈞百歲出書 我的生命導師
回響／王鼎鈞「癢與癮」寫作人生與啟示

回響／王鼎鈞「癢與癮」寫作人生與啟示

熱門新聞

圖／123RF

尋找陽春麵

2025-04-23 02:00
蛋炒飯。（圖／123RF）

家人的拿手菜

2025-04-24 02:00
圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00

與瘋子同行

2025-04-27 02:00
香港蘇富比宣布將拍賣義大利傳教士郎世寧、宮廷畫家金廷標合繪的「青羊圖」。估價6000萬至1.5億港幣。（蘇富比提供）

乾隆欽點身價上看1.5億港幣 郎世寧「青羊圖」為何鬧雙胞

2025-04-27 04:55
圖／江長芳

田園將蕪，胡不歸？

2025-04-22 02:00

超人氣

更多 >
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金

WSJ：越來越多美國人憂心未來而提早申請社安金