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一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

愉快的旅行

吳嘉敏（紐約，人力中心中文學校）
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在我們每天的忙碌生活中，旅行是一個放鬆心情、增長見識的機會，旅行還能讓我們暫時遠離工作和生活的壓力。

去年春天，媽媽帶我和弟弟去外州爬山。我們約了身邊親近的朋友一起去，還提前做好了準備。

旅行當天的早晨，我們早早就起床，背上背包、帶水和零食，就開心出發了。

汽車在彎曲的山路上行駛，窗外的景色像放映電影一樣變換著。我從車窗看望著遠處的景色，眼前的世界如畫一般廣闊與美麗。道路兩旁的田野一片翠綠，太陽從雲層中透出溫暖的光芒，讓心情變得非常平靜。同時，車上也播放了讓人舒暢的音樂。就這樣經過了三個小時，我們已到達目的地。

那天的天氣晴朗、空氣清新，還帶著一絲絲微風。我們從山腳下沿著石階一步步往上走。在這一路上，我看見許多美麗的大自然風景和五彩繽紛的野花，還有偶爾從草叢中跳出的松鼠。然而，爬到半山腰時，我開始感到有些疲憊，汗水一滴一滴地往下掉，雙腿也有些痠軟。媽媽建議在旁邊的石頭休息一會兒，還掏出毛巾給我擦汗。雖然這時候我有些想放棄，但看見其他人路過，勤奮地往上爬時，我深吸一口氣，繼續前行。

經過了一番努力，我們終於到達了山頂。站在山頂上，四周的景色遼闊而迷人，遠處可以看到城市的高樓、蜿蜒的高速公路和廣闊的田野。白雲在頭頂飄動著，微風輕輕地擦過我的臉頰，讓所有的疲勞一下子都消失了。我們大家開心地拍照留念、分享零食，一起享受著這片刻的寧靜和美好。這次爬山之旅讓我明白了一個非常重要的道理：在我們面對困難時，只要堅持到底，就一定能克服挑戰，收穫成功的喜悅。這是一次多麼愉快又有意義的旅行啊！

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