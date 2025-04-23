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媽媽的手
陳肴希（北加州博愛中文學校)
2025-04-23 02:00 ET
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媽媽有一雙
白白的手
媽媽的手
可以把一張張白紙
變成一本書
媽媽的手
可以把一個很亂的房間
變成乾淨的房間
媽媽的手
真的太好了
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