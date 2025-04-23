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烏克蘭持續推停火 傳普亭首次提讓步 有望雙方會談

媽媽的手

陳肴希（北加州博愛中文學校)
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媽媽有一雙

白白的手

媽媽的手

可以把一張張白紙

變成一本書

媽媽的手

可以把一個很亂的房間

變成乾淨的房間

媽媽的手

真的太好了

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詹芳書 珍惜人與人的連結

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雙青和雙紅

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