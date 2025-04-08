性子急躁的人，缺乏耐心，每當遇到壓力或面對批評時，很容易急躁，情緒不易保持平衡，人與人之間的磨擦、對立因而產生，但只要能靜下心來，明白以善心善念來對待所有的人和事，就會留下善意的信號，感應到良好的氣。

生活需要空間，懂得寬容，就有轉圜的餘地，自然和諧快樂。能豁達處事，就能平心靜氣地去思考，這時我們會發現，自己以前是讓一些微不足道的小石頭，把路給堵住了。改變心態後，心中自然喜悅，覺得前面的路愈來愈寬廣。

當我們從緊張的心靈中釋放出來後，包袱少了，生活品質也隨之提高。在精神緊張的狀態下，讓人覺得時間不夠用，到了晚上，總是驚覺又混過了一天，好像什麼事也沒完成。透過改變思路，可以開發我們內在的能量，重點在心態的配合。當我們有餘暇，能為家人、為朋友做出奉獻時，心中充滿了成就感。只有在歡喜的付出中，才能體會豐盈的滿足感，悟出「付出愈多，收穫愈大」的哲理。

做人的道理，德性的修養，清楚地記載在古籍先賢哲人的智慧語錄中。這些道理我們雖然都明白，卻一直只是個知識概念而已，但是通過深刻的思考，現實的歷練後，我們終於明白，其實日常生活就是修行啊。透過潛沉靜心，幫助我們從虛妄的自我偏執中解脫出來，淨化自己。當我們的身心處於放鬆、平靜的狀態中，自我的控制力增強了，多點包容，少點情緒化，身心泰然，使生活變得更美好，獲得清心與自在。