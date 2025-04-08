我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

清心與自在

淑文（加拿大）
聽新聞
test
0:00 /0:00

性子急躁的人，缺乏耐心，每當遇到壓力或面對批評時，很容易急躁，情緒不易保持平衡，人與人之間的磨擦、對立因而產生，但只要能靜下心來，明白以善心善念來對待所有的人和事，就會留下善意的信號，感應到良好的氣。

生活需要空間，懂得寬容，就有轉圜的餘地，自然和諧快樂。能豁達處事，就能平心靜氣地去思考，這時我們會發現，自己以前是讓一些微不足道的小石頭，把路給堵住了。改變心態後，心中自然喜悅，覺得前面的路愈來愈寬廣。

當我們從緊張的心靈中釋放出來後，包袱少了，生活品質也隨之提高。在精神緊張的狀態下，讓人覺得時間不夠用，到了晚上，總是驚覺又混過了一天，好像什麼事也沒完成。透過改變思路，可以開發我們內在的能量，重點在心態的配合。當我們有餘暇，能為家人、為朋友做出奉獻時，心中充滿了成就感。只有在歡喜的付出中，才能體會豐盈的滿足感，悟出「付出愈多，收穫愈大」的哲理。

做人的道理，德性的修養，清楚地記載在古籍先賢哲人的智慧語錄中。這些道理我們雖然都明白，卻一直只是個知識概念而已，但是通過深刻的思考，現實的歷練後，我們終於明白，其實日常生活就是修行啊。透過潛沉靜心，幫助我們從虛妄的自我偏執中解脫出來，淨化自己。當我們的身心處於放鬆、平靜的狀態中，自我的控制力增強了，多點包容，少點情緒化，身心泰然，使生活變得更美好，獲得清心與自在。

上一則

青春版牡丹亭 來台二十週年慶演紀實

下一則

採栗子

延伸閱讀

揪出「黃子佼們」 許常德喊話創意私房會員幫社會做1事

揪出「黃子佼們」 許常德喊話創意私房會員幫社會做1事
楊祐寧老婆又懷孕 5年抱3胎喊繼續「做人」

楊祐寧老婆又懷孕 5年抱3胎喊繼續「做人」
楊祐寧老婆又懷孕 結婚5年抱三胎 大喊「要生4個」

楊祐寧老婆又懷孕 結婚5年抱三胎 大喊「要生4個」
「每一塊錢 都該花在對的地方」羅偉提供3600萬 挺社區非營利組織

「每一塊錢 都該花在對的地方」羅偉提供3600萬 挺社區非營利組織

熱門新聞

好友陳昱大學時領洗，從左到右為馮允文神父、陳昱、王慧敏。（圖／作者王慧敏提供）

人生若只如初見

2025-04-02 02:00

寫書法

2025-04-06 02:00

外子的拿手菜

2025-04-03 02:00
「黑白大廚：料理階級大戰」廚藝競賽過程刺激，獲得觀眾青睞。（取材自Netflix）

不要溫馴地步入良夜

2025-04-05 02:00
圖／江長芳

一封信的邂逅

2025-04-04 02:04
圖／123RF

買小雞

2025-04-04 02:00

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商