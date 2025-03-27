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下午的白日夢

李嘉俐（加州，紐愛華高中）
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你聽到了嗎  

靜靜的風  

輕輕吹過  

我的臉頰  

一個吻  

當我躺在柔軟的草地上  

沐浴  

在陽光下  

做夢  

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紙鶴春捲

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