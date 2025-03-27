電子報
影音
UDN
分類網
廣告網
繁
／
简
即時
川普2.0
100天新政
政局與人事
爭議話題
美中台關係
外交新風向
美國
美國綜合
美國視窗
社會現場
世界OnAir
紐約
紐約焦點
社會傳真
社區新聞
政壇選情
紐約客談
生活藝文
教育資訊
工商信息
洛杉磯
南加頭條
洛城焦點
U視頻
加州話題
房產理財
洛時精選
工商信息
舊金山
金山焦點
灣區生活
加州話題
創業在美國
北加華人
灣區地產
矽谷科教
工商信息
ON LOK安樂居
地方
新賓
芝加哥
大華府
亞城／佛州
西雅圖／夏威夷
波士頓
休士頓／達拉斯
全美東工商
中國
中外大事紀
社會事件簿
神州生活圈
港澳大小事
透視中國
台灣
政壇風雲錄
美中台關係
寶島大小事
社會事件簿
台灣名人坊
國際
俄烏戰爭
中東戰火
大國角力場
國際大社會
王室這些事
萬象與大千
快看世界
運動
NBA／籃球
網球／高球
MLB／棒球
NFL美足
足球／其它
場邊人語
教育
教育大小事
大學資訊
高中那些事
學前到初中
華人教育基金會
學費與貸款
競賽與活動
生活
編輯精選
科技生活
職場三兩事
流行時尚
星座運勢
動物奇世界
居家設計
消費
報稅理財
吃貨情報
聰明購物
旅遊補給站
家居大小事
生活有藝思
財經
美國財經
國際財經
中港台經濟
理財輕鬆學
摩根大通的贊助內容
娛樂
噓！星聞
美歐最鮮報
中港最吸睛
台影最搶鏡
日韓最出彩
健康
醫藥百科
養生保健
銀髮人生
健身減重
醫藥短波
醫師觀點
我的頻道
* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設
確定
設定
快訊
賣港口惹禍上身？北京下令國企暫停與李嘉誠家族合作
金秀賢「我要抱你睡」未成年金賽綸對話曝光
藝文
兒童世界
下午的白日夢
李嘉俐（加州，紐愛華高中）
2025-03-27 02:00 ET
聽新聞
test
0:00
/
0:00
Your browser does not support HTML5 Audio! 😢
你聽到了嗎
靜靜的風
輕輕吹過
我的臉頰
一個吻
當我躺在柔軟的草地上
沐浴
在陽光下
做夢
上一則
黃信川 看見深度旅遊潛力
下一則
紙鶴春捲
延伸閱讀
印度大壺節6.6億人朝聖創全球紀錄 踩踏頻傳釀45死
殊勝日1天1億人沐浴聖河 印度大壺節踩踏近40死
喝水可以減肥？ 掌握最佳飲用時段、加快新陳代謝
神聖沐浴日降臨 印度教大壺節2天已逾1500萬人朝聖
熱門新聞
人物側寫／不計後果 百歲鼎公「明月直入，無心可猜」
2025-03-22 19:44
談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻
2025-03-22 02:23
世報專訪╱百歲王鼎鈞：如此這般 貫徹始終成作家
2025-03-22 02:30
外婆燒著的時候
2025-03-21 02:01
幸運的養女
2025-03-19 02:06
未完的旅程
2025-03-21 02:00
FB留言
超人氣
更多 >
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
民主黨加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞
拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你
「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮
傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了
FB留言