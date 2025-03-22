今年，我就讀的中文學校五十歲啦！我也在這所學校學習六年了。從五歲起，我每個星期六上午就去中文學校學習，我現在在五年級。

每年我都努力學習中文，上課專心聽講，認真完成老師指派的作業，幾乎年年都是班級第一名。老師覺得我是個好學生，爸爸和媽媽也為我自豪，我自己也覺得挺棒的。

你們可別以為我是一個書呆子。學校的活動我都參加，社區的春晚我又唱又跳，學校運動會我也能拿到各種獎牌，我還是一個挺不錯 的小提琴手呢。

一分耕耘，一份收獲，我為我的努力結果感到自豪。也祝願培養我的中文學校能走出更多的優秀學子。

秋美（加州 ，千橡中文學校）

我四歲開始上中文學校，但我是一年前才轉到現在的中文學校，非常高興能趕上學校建校五十周年的校慶。

我現在的中文學校，學習環境和氛圍都和我原來的學校不太一樣，班級學生的中文基礎比較好，他們聽、說都很厲害。我一開始上六年級，但是我感到有點吃力，后來才又轉到五年級。

因為我比班級同學大一歲，所以有些難以融入大家，但老師對我幫助很大，我也會提前預習老師要教的內容，利用媽媽以前讀大學時用過的中文字典，當然有時我也會利用谷歌 翻譯軟體。我上課時盡量在書上做筆記，圈圈、勾勾、劃劃，這樣回家我就能複習了。

雖然學習上有挑戰，但是我不怕。我喜歡學習中文，喜歡中文學校的老師和同學。