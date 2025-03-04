每年冬季，我們所在的城市波特蘭都會有幾天下大雪。對大多數人來說，下大雪很不方便，因為沒辦法開車出家門，可是我卻特別喜歡下雪天，因為雪天有太多的樂趣。

關于下雪的天氣預報總是不太準，預報說馬上就要下雪了，可是實際上總要再過一周才會真正下雪。上個月，天氣預報說二月十三日會下特別大的雪，我一得知這個消息特別高興，因為那一天有很多考試。不過，我擔心天氣預報不準確，所以還是熬夜複習了功課。

二月十三日那天，我五點半就起床了，飛快地跑到窗邊看地上有沒有雪，結果一點雪都沒有，大地像沙漠一樣干。接著，我又打開電腦，收到學校的通知，說因為下雪今天不用上學了。

我很高興，慶幸我上的不是普通的學區 學校，所以全校學生住得比較分散。學校規定只要有一個地區因為天氣沒法上學，則全校停課。我吃完早餐回被子裡接著睡覺，一直睡到十點鐘，被媽媽叫醒。這時，我聽到外面正在刮大風，地上也積滿了雪，原來真的下雪了。

風在下午的時候終於小了，我打算出去找朋友玩，可是我找不到手套。我找了很久，後來在滑雪包裡找到了手套，可是手套太濕沒法戴，所以我沒法出去玩。

第二天早上，又下起雪了，自然不用上學。中午的時候，我的鄰居叫我出去玩。我發現昨天的手套還是濕濕的，就決定不戴手套出去玩。在公園，我們一塊玩雪，只是沒有手套，無法打雪仗。我們玩起了滑雪橇，同樣很開心。

雪天不用上學，不用擔心考試，可以和朋友一起玩雪，這就是我喜歡下雪天的原因。