我剛開始學中文的時候，真的覺得很難，上課都聽不懂老師說的話。每一次下課回到家，我都會繼續練習老師上課教的課文和生字，所以我正在慢慢地進步。

有時候我不喜歡學中文，因為寫漢字對我來說太難了，但是我也知道我一定要繼續學中文，因為學中文對我們有很多的好處。學會中文之後，我就能和更多講中文的人聊天，而且我也想說一口流利的中文。通過閱讀更多的中文故事，並學習朗讀，提高了我的中文程度，並且，從這些故事中也讓我明白了很多道理。

雖然學習中文很困難，但是我知道在美國學好中文對我以後的幫助會很大，所以我要繼續努力學習中文。

趙鑫桐（紐約，人力中心中文學校）

我剛始開學中文時，對中文是一無所知，感覺自己是一個不會寫或念中文的小孩。

多虧我一年級到四年級的老師們耐心教導同學們中文字的發音和書寫方法，有時，他們也會在課堂上玩一些小遊戲，這樣，我們就可以更容易記住複雜的生字。

不知不覺，我已經讀到四年級了。我和同學在中文學校老師們的指導下，慢慢地進步了。現在，大家可以都念和寫很多各種各樣的故事。

中文學習的旅程中，我們不僅學會一些中文，還交很多朋友，大家都一起長大，就像家人一樣，一起成長、一起進步。