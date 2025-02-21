去年底我和家人開車去加拿大遊玩，我們開的是特斯拉 電動車，一路上發生了很多有趣的小故事。

出發那天雖是陰天，但我們的心情都很好，路上一邊看風景一邊聽音樂。

大約四個小時後，我們到達了西雅圖。這時，我們的特斯拉需要充電，所以爸爸就把我和媽媽送到一家川菜館，我們點了辣牛肉和小薑回鍋豬肉，我們是四川人，覺得味道很正宗。

一個小時後，爸爸把車充好電，來餐廳接我們。我們將剩下的飯菜打包帶上車，爸爸把車停在一家加油站 的停車場，他在那裡吃了飯。加油站的人肯定會覺得很奇怪：為什麼會有一輛電動車停在加油站？

爸爸吃飽後，我們繼續出發。突然，一顆石子飛來，打在擋風玻璃上，「噹」一聲，玻璃被劃了一條線，我們都嚇了一跳，還好石子沒有擊穿玻璃。

接著我們又開了三個小時，下午五點左右到達美加邊境 。令人驚訝的是，平時繁忙的邊境口，今天幾乎沒有車，所以不到兩分鐘我們就進入加拿大，我覺得很幸運！

到達旅館，安頓好行李，我們就去了一家叫「半步仙小酒館」的餐廳吃晚飯，餐點味道很好，就是有點辣。

我們吃飽喝足了，但特斯拉又沒電了，所以爸爸只得再去找地方給車充電了。

開特斯拉出遊很好，就是常常要充電有點煩。