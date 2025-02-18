青少年的第一個煩惱是臉上的痘痘。人類會在十一歲左右開始長痘痘，它們是青少年時期的象徵。要是你經常有痘痘，你一定會討厭他們。

痘痘看起來像一個小小紅紅的圈圈，中間有一個白色的點。如果臉上的油堵塞你的毛孔，你就會長痘痘，痘痘經常會持續三到七天。

對大部分的人來說，因為痘痘不會持續很長時間，它們不是一個很大的問題，但是對青少年來說，痘痘會為他們的外表帶來不安全感或是不自信。青少年容易長比較多痘痘，那是因為不平衡的青春期荷爾蒙導致的。痘痘可能擾亂很多東西，像學校拍照日。

有一次，我在學校拍照日長了一個大痘痘，我決定要擠我的痘痘，但是擠痘痘的膿造成了皮膚感染，結果有更多的痘痘在附近長出來。我很後悔當時擠了我的痘痘，所以我要給青少年的你們一些比較好的建議。

根據克里夫蘭健康診所的研究，可以使用自然或是醫療的方法來處理你的痘痘。需要跟醫生討論，才可以用醫療的方法，所以這些方法不太方便，而自然的方法只需要廚房裡就會有的材料。

要是不想塗抹化學品在皮膚上面，可以使用蘆薈來舒緩痘痘，這樣一來它們才不會那麼紅。

如果想讓痘痘快點消失，可以使用蘋果醋，因為蘋果醋是酸性的，它們可以清理皮膚。要是這些方法都不成功，可以詢問醫生，或是去藥妝店買抗菌洗面乳。抗菌洗面乳會把臉上的細菌殺掉，呈現一張乾淨的臉，痘痘便不會在臉上出現。

這些都是科學家們研究出來非常有效的方法，最重要的是不要去擠痘痘，而是用自然的方法來治療它們。