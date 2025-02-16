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我的妹妹萬萬

成譯（俄勒岡州，春和學園）

我有一個妹妹叫「萬萬」，一歲半的她已經懂了很多事情，她會說「拜拜」，出門時會提著鞋要我們幫她穿，還會學動物叫。

一個周六的早上，媽媽和萬萬在廚房的小桌子上吃飯。媽媽吃完後就起身走開了，等媽媽回來時，發現她的飯碗不在桌上，竟在垃圾桶裡。媽媽看著萬萬，問是否是她扔掉的，萬萬則對媽媽露出了可愛的笑臉。我也笑了，覺得這肯定是她在幼兒園養成的習慣，因為幼兒園用的就是一次性餐具，所以她也幫媽媽扔掉了碗勺。

還有一次，我們全家人去俄勒岡科學館玩，在午餐休息室裡，萬萬看見告示牌就伸手去搖晃，差點把牌子推倒，幸好我眼疾手快抓住了牌子，而此時萬萬又拿起了另一個小牌子戴在了頭上。我的妹妹真是又淘氣又可愛！

還有一天早上，我剛出門準備去校車站，當我回頭看弟弟是否跟在我身後時，只見一個笑嘻嘻的小寶寶，揮著小手，一扭一扭地跑過來。原來是我的妹妹，我忙說：「萬萬，你不是往這邊走。」沒想到，萬萬卻更快地朝我跑來，直到爸爸趕來抱走她。

你覺得萬萬可愛嗎？等她長大以後，我想教她很多東西！

成讓（俄勒岡州，春和學園）

最近我和姊姊教會了妹妹「萬萬」扔垃圾。只要我們說：「萬萬，把這個垃圾扔了！」她馬上就會拿著垃圾走到垃圾桶旁，打開蓋子把垃圾扔進去。

但是有一天早上，媽媽吃完優格，去扔優格盒時，卻吃驚地叫了起來。原來媽媽發現垃圾桶裡有她吃優格時用過的碗和勺子。

我們都哈哈大笑起來，這一定是萬萬幹的，因為只能是萬萬。

俄勒岡州

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