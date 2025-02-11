我喜歡讀《葛瑞的囧日記》（Diary of a Wimpy Kid）系列，我想給大家分享其中的一個故事。

這個故事主要講述了一個祖母去世後並留下一些錢，應該怎麼去處理的故事。

主角一家人討論了如何去處理這筆錢，每個人都有自己的想法。Wimpy Kid的兄弟Rodrick說，他想用他的份為自己的樂隊買一輛旅遊巴士，Wimpy Kid的爸爸想為他的內戰立體模型買一些非常昂貴的小雕像，Wimpy Kid的好朋友想用這些錢買很多巧克力布丁填滿他的臥室，而Wimpy Kid想建造他夢想中的房子。媽媽說這些想法都太貴了，奶奶給他們的錢甚至付不起他計畫中的溜冰場的費用。

經過長時間的討論，每個人都終於達成了共識，計畫是在他們的房子裡增加一個房間。他們在做這件事時出現了各種錯誤，比如：房間增建工程拖了很長時間，才把房間建設好；房間建好后才發現占用了鄰居的土地，所以他們不得不把它拆掉；而當他們把房間拆除之後，錢已經花光了，他們的房子邊上還留下了一個洞，又要花錢去修補。

我認為這個故事情節生動有趣，所以我非常喜歡。你喜歡這個故事嗎？