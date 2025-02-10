瓊瑤的「禁門」讀後感 

瓊瑤 寫的「禁門」是一篇感人的故事：無論是描寫甜甜的初戀、哀傷的悲劇，或是重逢的歡樂，都能讓讀者沉浸在迷人的情節當中。

韓家的巧巧與白家的凱凱是青梅竹馬，從小一起玩、一起長大，他倆情投意合，於是雙方父母就幫他們訂下了婚約。很不幸，還沒等到婚禮那天，白家出了意外的火災，原本脫離危險的凱凱為了要救人，冒著生命危險再次衝進火海。後來，韓家從白家聽到凱凱死掉的消息，令巧巧受到很大的打擊。因為巧巧對凱凱是真心的，即使得知凱凱的死訊，她還是捧著靈牌嫁入了白家。可是巧巧實在難以接受凱凱死亡的事實，所以她經常生病和尋死。

住進白家以後，巧巧經常看到鬼的影子，或是鬼留下的痕跡，她覺得那個鬼是凱凱，而且依然留在她身邊。有一天白夫人帶了巧巧去一個庭院，告誡她千萬不能走進那扇門。結果有一天晚上，巧巧偷偷跑去那個庭院，見到了凱凱的「鬼」，凱凱的鬼試著說服巧巧不要尋死，然後改嫁給別人。巧巧暈倒被送回白府醒來後，明白了凱凱沒有死。她堅決的意志讓白夫人心軟，於是她就坦白地向巧巧解釋：凱凱當時被火燒傷，跛了一條腿，而且容貌也被毀了，他怕巧巧會嫌棄，所以一直躲在禁門後，悄悄地守護她。巧巧聽了心中百感交集，連忙趕去那個庭院與凱凱重逢。

雖然這個故事的情節很動人，但是我認為兩個主角碰到問題時，應該有其他比較好的解決方式。例如，凱凱可以一開始就直接告訴巧巧他的情況，這麼做有可能免除掉巧巧的痛楚，和他們兩個分離的時間；或是巧巧可以想開些，繼續生活，為凱凱活得開心一點。只可惜，這個故事設定在很久以前，當時的人都很保守，沒有像現代人那麼看得開。

看完這篇故事不久，很驚訝地聽到瓊瑤去世的消息。瓊瑤是一位我很敬佩的作者，我讀過她寫的幾本小說，無論是在水一方、還珠格格，或是瓊瑤的自傳「我的故事」，我都很喜歡。真可惜我們失去了一位很棒的作家！