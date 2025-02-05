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水牛的胸懷 

錢欣葆（中國）

犀牛鼻子上的一隻獨角微微向上翹著，既漂亮又威武。他十分喜愛自己的角，把它看作自己的寶貝。

犀牛在池塘邊見到了水牛，說：「你腦袋上雖然長有兩隻大角，但你的水牛角是很普通的東西，不值錢！我犀牛的角是治病良藥，十分稀罕，都說是『寸角寸金』啊！」

水牛看了一眼犀牛，平心靜氣地說：「我的角確實不能和你的角相比，但我的角也並非一無是處啊！」犀牛聽了水牛的話，很不高興，譏諷道：「你們水牛的角再普通不過，還有什麼用處呢？你根本不配和我這樣高貴的犀牛在一起，你快走開！」

兩個偷獵者在不遠處的樹叢中觀察很久了，他們的槍口已經瞄準了犀牛。犀牛發現情況不妙，急忙逃跑，可是已經遲了，「砰」一槍打在他的身上。犀牛中的是帶有麻醉劑的子彈，他只覺得一陣頭暈，就失去了知覺。

偷獵者帶著鋼鋸，迅速向倒在地上的犀牛飛奔過去，想趁犀牛麻醉後失去反抗能力時把能賣大價錢的犀牛角鋸下來。水牛見情況危急，大叫一聲向偷獵者猛衝過去，用兩隻堅硬、尖利的角左右開弓，和偷獵者展開生死搏鬥。經過一番血戰，水牛把偷獵者的麻醉槍都踩斷了。偷獵者被水牛角頂得傷痕累累，疼得哇哇直叫，拚命逃跑。水牛也已經精疲力盡，但一直警惕地守護著犀牛。

過了好一會，犀牛才慢慢醒來，他一看自己鼻子上的寶貝角還在，稍稍鬆了一口氣。犀牛看到地上被踩壞的槍和血跡，他心中都明白了。犀牛對水牛說：「要不是你全力保護，我的角肯定被他們鋸去賣錢了，謝謝你。」

水牛說：「這是我應該做的。如果你真要謝的話，那就謝謝我頭上這兩隻很普通的角吧。如果沒有它們作武器，我也鬥不過偷獵者啊！」犀牛感動地說：「我剛才譏諷你，挖苦你，你卻沒有記我仇，還在危難時拚死救了我，你的胸懷真是廣闊啊！」

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