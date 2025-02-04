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野火與混亂

肖漢（加州）
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最近南加州的野火，尤其是帕利塞茲大火和伊頓大火，造成嚴重的破壞，導致多人死亡，百餘英畝的房地產被毀，數萬名居民被迫撤離。

這些火災的迅速蔓延，是由於聖塔安娜風的推動。聖塔安娜焚風是一種起源於大盆地高壓系統的強勁乾燥風，當它們穿過山口和峽谷時，風速和溫度會增加，同時濕度迅速下降，從而創造了理想的條件，讓野火迅速點燃並擴散。在這次火災中，聖塔安娜焚風異常猛烈，陣風高達每小時一百英里，使消防員的控制工作變得極為困難。

如果我因為野火被迫撤離，我會迅速拿上我最喜歡的絨毛玩具和電腦，以便在壓力重重的時刻獲得安慰和實際幫助。確保關閉家中所有窗戶、門和通風口以減少火星進入的風險後，我會把必需品裝進車裡，前往當地政府指定的疏散中心，例如附近的學校或社區中心，或者去投靠住在受影響區域外的親友。在路上，我會收聽當地的新聞以隨時了解情況。一旦安頓下來，我會將絨毛玩具緊緊抱在身邊，讓自己在陌生環境中感到更加安心。

在這樣的時刻，我們必須記住安全第一。儘管野火會造成重大損失和破壞，但它們也提醒我們社區的力量，以及人們齊心協力、互相支持的韌性。通過做好準備，遵守疏散命令，並相互依靠以獲得安慰，我們可以應對最具挑戰的情況。

最終，真正重要的是確保自己和所愛之人的安全，在混亂中找到希望，並期待大家攜手共同重建美好的未來。

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