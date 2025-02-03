「爆竹聲中一歲除，春風送暖入屠蘇」。這詩句出自宋代詩人王安石的《元日》，意思是：一年在鞭炮聲中過去了，春風暖得像把屠蘇酒也吹熱了。接著，人們就開始了走親戚、訪朋友，這就是拜年。拜年是中華民族的傳統習俗之一，每逢新春佳節，人們都會互相拜年，祝福對方一年好運。

大年初一的清晨，我在一陣陣的鞭炮聲中醒來，心情特別好，因為我們要做一件無比激動的事情，那就是去給親戚拜年。

新年的大街上，一片喜氣洋洋，幾乎家家戶戶都貼上了紅色對聯，空氣中瀰漫著餃子 和鞭炮的味道，孩子們爭先恐後地穿起新服，一眼望去，不是紅色，就是黃色，充滿了新年喜慶的氣息。

很快，我們到了姑姑家門，出來開門的是表姊。我們用小孩子的方式，互相說著大人教我們的新年好話，比如：新年快樂、身體健康、學習進步、恭喜發財等等。當然，一進門，我們也很有禮貌地對姑姑、姑丈、姑婆說新年好！然後，我和弟弟就跟著表姊表哥，騎著自行車出去買鞭炮玩，我們知道煙花要在晚上放才好看，所以我們不但買煙花，還買了很多摔炮，每人都拿著一大把摔炮，用力地往地上摔，劈里啪啦的響聲，嚇得人們吃一驚，然後哈哈笑。

一直玩到晚上，我們肚子餓了才回家。大人們已經把香氣迷人的飯菜端上了桌，我們經受不住誘惑，偷偷拿吃了一口，味道太香了，讓人還想再吃第二口。等大人們都圍著桌子坐定，我們也圍著小孩子的桌子坐下來，大家邊吃邊談論這年的經歷，有悲傷有歡樂。我們也期望新的一年一切順利美好，自己能有所成長，不管經歷的是好事還是壞事，都會勇敢地面對。

吃完飯後，我們拿起鞭炮和煙花往外跑。我們拿著一個沖天炮架在地上，然後點燃，再以最快地速度跑到一邊、摀住耳朵，看著煙花衝向天空，「砰」一聲爆了，在黑色的夜空綻放出五顏六色的花朵，美麗極了，大家都激動得歡呼起來。接著又是「砰」的一聲，又有一個煙花被點燃，每家每戶都放起了煙花，周圍白煙繚繞，場面壯觀極了。

這就是我們拜年的流程，我們可以回憶過去，我們也可以想像未來，但是最重要的就是享受現在，在親人身邊比任何時候都要好。