春節 是中國的一個傳統節日，也是中國的新年。

每一年春節的時間不一樣，但是總會在一月二十一日到二月二十日中間。

春節也是中國最重要的節日，在這個節日裡，人們會做很多慶祝活動，最早開始慶祝新年是兩千多年以前。

慶祝春節的活動很多，比如家庭一起吃飯、放鞭炮和觀賞舞獅。很多兒子和女兒會回到他們父母的家，跟他們慶祝新年。

有一個傳說也是關於新年的：古代，有一個怪物叫「年」。年會帶來不好的運，但放鞭炮會把牠嚇走。因此，放鞭炮就漸漸演變成如今慶祝新年的傳統。

每一個地區也都有自己的春節傳統菜，最常見的是餃子 、魚和湯圓。

中國的新年有很多熱鬧的活動，在這一天，很多人會全家聚在一起吃飯。這個節日有很久遠的歷史，也是中國最重要的節日。

成宗澤（加州 ，長城中文學校）

春節是中國農曆第一個月、第一天開始的。

從傳統的意義上來說是冬天的結束、春天的開始。這個節日會過十五天。

春節對中國人很重要，而且春節有很多活動。另外，春節有三千五百年的歷史，所以很多代的人都有參與過春節。

春節讓大家一起團聚、一起吃團圓飯、一起放煙花、一起打麻將、一起包餃子、一起看春節聯歡晚會、一起貼春聯，還有舞獅也是春節中非常傳統的活動之一。

春節是新一年的開始，象徵美好事物及美好生活的開始，所以春節之後人們就開始奔向各自的工作崗位，以不同的社會角色忙碌奔波著、奮鬥著。