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春節

劉彥麟（加州，長城中文學校）

春節是中國最著名和重要的節日，從農曆正月初一到農曆正月十五。春節時，人們會吃各種各樣美味的食物，跟家人好友們一起做很多非常有意思的活動來慶祝新年。

春節時候，人們會吃很多好吃的美食。比如餃子，因為在中國文化裡，餃子代表財富。有意思的是餃子的形狀近似元寶，有招財進寶的意味。人們還會吃大大的魚，魚不僅非常好吃，而它有一個同音字叫「餘」。「餘」在中文裡代表剩餘，所以人們會在春節時說「年年有餘」，希望新年五穀豐收，每年都有多餘的財富和糧食，也是過年常說的吉祥話。最後，人們會吃年糕，寓意「年年高升」，希望新年開始後能往上提升。這些美食都非常好吃，而且它們的意思也很重要。

春節時，人們還會做很多活動，這些活動除了非常好玩，也已經變成了春節的一大部分！比如，大家會送紅包，裡面有錢，希望為人們帶來好運。人們會貼漂亮的年畫，在紅色的獅和龍裡跳舞、踩高蹺，這些活動都是非常有趣的！除夕的時候，人們在夜晚當中不睡覺，稱為「守歲」，大家一起看電視，節目上通常有歌舞、京劇等。在中國，有一個傳說是關於除夕：以前有一隻怪物叫「年」，為了把怪物嚇走，人們除夕夜晚時不睡覺並放鞭炮。

最後，春節在我的生活裡也非常重要。我小時候會在春節時跟家人飛回中國，我會跟媽媽和爸爸的家人們一起吃年夜飯。我記得會有一大桌子的菜，然後我總是吃得飽飽的，然後我們會一起看電視節目。

小時候，我就覺得京劇非常有意思，總是會笑，不過我和我弟弟看一、兩小時就會睡著。等到天空變得黑黑的，大家會出去放煙火和鞭炮，漂亮又好玩。

第二天早上，我們起來時，會看見枕頭旁邊有無數個紅包，裡面有好多錢，大家都非常高興，特別是我們小孩子！這是為什麼春節是我最愛的節日，也是中國最有名的節日。

春節 餃子 京劇

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