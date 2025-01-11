我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火肆虐 湖人、快艇周六比賽延期 NBA捐100萬美元救災

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

葉公好龍

陳美靈（紐約，人力中心中文學校）

「葉公好龍」這個成語故事說的是：很久以前，有一個人叫葉公，他很喜歡龍，在他的家裡，從牆壁到家具，到處可見龍的身影。他還告訴每個人他有多麼喜歡龍。

天上的真龍聽到了葉公說的話，知道他這樣喜歡龍，決定下來拜訪他。真龍來到了葉公的家，並把頭伸進窗戶向葉公問好。然而，葉公看到真龍來了，嚇得跑出了房間，躲藏起來。龍對他的舉動感到非常驚訝：葉公不是說非常喜歡龍嗎？

這個成語故事告訴我們：那些說一套做一套的人是不能相信的，如果你說的話不是真心的，就不應該胡亂說話。我們絕不能做葉公那樣言行不一的人。

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

最近我讀了「葉公好龍」這個成語故事。故事說的是古代有一個名叫葉公的人，他天天強調自己有多麼喜歡龍。葉公在他家裡的窗戶、梁柱和牆壁上到處都刻滿了龍，甚至他的衣服和褲子上的圖案都是龍。葉公喜歡龍，所有的人都知道。

有一天，天上的真龍聽聞這件事，非常感動，於是下凡來見見他，但是葉公見到真龍後，卻嚇得魂飛魄散，不敢面對真的龍。由此看來，葉公只是表面上喜歡龍，但實際上他並不是真的喜歡龍。

當我讀完這個故事後，我覺得做人要誠實，要做到表裡如一，不要盲目地去追捧、崇拜一些事物。喜歡一樣東西，不能只看它的表面現象，而要深入了解它內在的本質。

上一則

鄭秀絨 打造智慧大南方生態系

下一則

商隱十行

延伸閱讀

紐約地鐵推人落軌事件嚇壞人心 一張照曝現在都這樣等車

紐約地鐵推人落軌事件嚇壞人心 一張照曝現在都這樣等車
紐約「極寒」天氣來了…今晚最冷 體感僅10℉

紐約「極寒」天氣來了…今晚最冷 體感僅10℉
鬥智鬥勇？擋車牌「躲堵車費」紐約市府要嚴打

鬥智鬥勇？擋車牌「躲堵車費」紐約市府要嚴打
親友來紐約旅遊必吃 華人留學生熱推經典名店

親友來紐約旅遊必吃 華人留學生熱推經典名店

熱門新聞

台灣的老眷村大多是低矮交錯的民居，如今大多數已改建，昔日樣貌只留存在照片中。（本報系資料照片）

眷村的童年

2025-01-07 01:02
圖/吳孟芸

清理父母的老屋

2025-01-05 01:02
2015年夏，瘂弦（右2）葉嘉瑩（右1）在溫哥華與文友餐聚，後排為瘂弦所創立的加拿大華人文學學會的《華章》副刊編委，左起林婷婷、劉慧琴、諾拉。（圖/劉慧琴提供）

思念之必要——紀念溫哥華三位詩神

2025-01-09 01:02

執子之手 與子偕老

2025-01-08 01:16

二手衣店的一幕

2025-01-05 01:00
陸游唐琬寫的釵頭鳳。（圖/黃棟洲提供）

沒有下課鈴的一堂課

2025-01-06 01:01

超人氣

更多 >
ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議

ABC當家主播野火現場連線夾外套耍帥 網友熱議
「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去
洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼

洛杉磯野火 華人畢生心血全毀 200多萬宅、滿屋骨董成灰燼
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎

華爾街日報社論：野火燒出保險災難 加州政府難辭其咎