「葉公好龍」這個成語故事說的是：很久以前，有一個人叫葉公，他很喜歡龍，在他的家裡，從牆壁到家具，到處可見龍的身影。他還告訴每個人他有多麼喜歡龍。

天上的真龍聽到了葉公說的話，知道他這樣喜歡龍，決定下來拜訪他。真龍來到了葉公的家，並把頭伸進窗戶向葉公問好。然而，葉公看到真龍來了，嚇得跑出了房間，躲藏起來。龍對他的舉動感到非常驚訝：葉公不是說非常喜歡龍嗎？

這個成語故事告訴我們：那些說一套做一套的人是不能相信的，如果你說的話不是真心的，就不應該胡亂說話。我們絕不能做葉公那樣言行不一的人。

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

最近我讀了「葉公好龍」這個成語故事。故事說的是古代有一個名叫葉公的人，他天天強調自己有多麼喜歡龍。葉公在他家裡的窗戶、梁柱和牆壁上到處都刻滿了龍，甚至他的衣服和褲子上的圖案都是龍。葉公喜歡龍，所有的人都知道。

有一天，天上的真龍聽聞這件事，非常感動，於是下凡來見見他，但是葉公見到真龍後，卻嚇得魂飛魄散，不敢面對真的龍。由此看來，葉公只是表面上喜歡龍，但實際上他並不是真的喜歡龍。

當我讀完這個故事後，我覺得做人要誠實，要做到表裡如一，不要盲目地去追捧、崇拜一些事物。喜歡一樣東西，不能只看它的表面現象，而要深入了解它內在的本質。