我最喜歡的城市是澳洲 雪梨，因為那裡有美麗的海灘與景點、大型有趣的基礎設施，人們也非常友善。

我也喜歡雪梨的動物，例如無尾熊和袋鼠，我覺得牠們非常可愛。我還喜歡他們著名的藝術中心和現代建築，例如雪梨歌劇 院和雪梨海港大橋。

此外，雪梨是世界上最發達的城市之一，非常先進和現代化。這裡有大量的亞洲人口，因為犯罪率比亞洲和世界的犯罪率低很多，因此更加安全。此外，雪梨距離中國非常近，不用長途跋涉就能方便探親。依據資料顯示，截至二○二三年初，澳洲共有約兩百六十萬名中國移民，占總人口的百分之十點五左右。

我喜歡雪梨的另一個原因，是它比紐約的生活費用更低，即便是最低工資也比紐約高。

我希望將來能搬到雪梨，雖然自然環境中有許多危險的野生動物，比如袋鼠、鱷魚等，但它仍然是我最喜歡的城市。

林靜瑩（紐約華僑中文學校）

在眾多城市中，上海在我心中占據特殊的位置。這座充滿活力的城市將傳統與現代融為一體，從標誌性的天際線到豐富的文化歷史，上海完美地融合了舊世界的魅力和未來的創新。

傳統與發展共存，讓上海成為一座值得探索的城市。不僅僅是因為這裡的地標建築，還因為這座城市在堅守文化根基的同時，不斷尋求創新。法國租界的老街區綠樹成蔭，咖啡 館恬靜致遠，是遠離城市喧囂的寧靜之地；而附近的璀璨燈火和高檔購物中心，則反映了上海作為全球金融中心的地位。

而這座城市的活力不僅體現在商業區，街邊市場和小吃攤也充滿了旺盛的活力。城市光鮮亮麗的表面下，也有樸實的當地生活：人們聚集在一起享受傳統美食、打麻將，或是和朋友聊天。

上海是我最喜歡的城市，因為它有我心中理想城市的一切—活力、文化和對進步的追求，上海將永遠在我心中占有特殊地位。