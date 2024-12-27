大家應該都聽過台北一○一跨年煙火，但未必聽過新北漁人碼頭的跨河慶祝晚會。我去年十二月底回台灣時，就和堂妹跑去淡水漁人碼頭跨年。

跨年當天下午四點半，我們搭乘淡海輕軌前往晚會現場。那裡的路邊擺了很多攤子，販賣各式各樣的小吃和小禮物。堂妹和我先吃了仙草湯圓，然後去看舞台上的演出。節目有好多種：一開始是男團表演歌舞，有點類似Kpop；後來又有歌手唱流行音樂和台語歌，接著有我爸媽年代的當紅歌星來表演。台上的主持人都很幽默，把活動帶得十分有趣，尤其是板凳樂團的黃鐙輝，他開玩笑說，如果他沒有那麼早結婚，一定會去追那些有名的歌手。其他主持人聽了就捉弄他，說台下的老婆一定會不高興。

等表演結束後，所有人就開始倒數，準備放煙火。為了歡送二○二三年，跨河煙火在晚上八點二十三分施放。煙火的主題是「閃耀新北．圈起一三一四」，整整放了「十三分鐘十四秒」，諧音就是「一生一世」。我覺得這個煙火蠻特別的：在八里沿岸可以看到巨龍、淡水阿給，和九份紅燈籠等景象，五顏六色的煙火把夜空點綴得超級漂亮。

看完精采的節目和煙火後，晚會就散場了。回家時人山人海，輕軌被擠得快要爆掉。

雖然這個節目不在半夜進行，但還是很有人氣。因為跨年是在晚上八點二十三分倒數的，所以很適合那些體力差的人。過年時剛好在新北的朋友們，不妨考慮去體驗這個特別的跨年活動！