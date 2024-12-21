我最喜歡的動物是熊貓，熊貓的身體毛茸茸的，有雙大大圓圓的眼睛，可愛極了。熊貓是一種稀少的動物，出生地在中國，牠們喜歡住在竹子森林裡，剛出生的時候，熊貓是看不見的，需要等三個星期才能看得見，而且他們剛出生是粉紅色的，一根毛髮也沒有。

熊貓很聰明，會做很多事，例如：游泳、爬樹。而且熊貓爬樹有助於傳播種子，因為牠們在竹子下靜靜咀嚼竹子時，種子可能會落在牠們身上，當熊貓行走或攀爬時，種子會掉到泥土中，因而長出更多竹子，如果沒有熊貓，就會導致竹子變得稀少。

熊貓還會偽裝，黑白皮毛有助於融入環境，為了躲避捕獵者，牠們通常躲在樹後。

熊貓有六隻手指，可以像人一樣用手握住竹子，牠們屬於雜食類動物，可以吃漿果、肉、魚。

我最喜歡熊貓的地方是牠們會花十二個小時進食、十一個小時睡覺，剩下一個小時跟同伴玩耍，這樣的人生真棒，讓我非常羨慕！

熊貓聰明又可愛，是人見人愛的動物，更是中國的國寶。

李景峰（紐約，人力中心中文學校）

我最喜歡的動物是熊貓，因為我覺得牠們真的很可愛。我喜歡熊貓身上黑白相間、看似蓬鬆柔軟的毛，牠們體型大又可愛，在地上打滾玩耍，讓我覺得很有趣。

熊貓吃竹子的方式也很可愛，牠們每天花很多時間在睡覺，這也是我最喜歡的。熊貓玩耍時會做出很多有趣的事情，但熊貓的圓潤體型，就算不做任何事都是可愛的。

我真的很希望有一天能近距離看看熊貓，但美國幾乎沒有熊貓，加上熊貓也瀕臨滅絕，讓我更想保護牠們，希望能讓每個人都看到熊貓可愛的一面。