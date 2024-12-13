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發生在奧斯陸市政廳的一幕

陳思（北卡羅萊納州）

挪威首都奧斯陸的市政廳是很多遊客嚮往的觀光地，今年夏天我也遊覽了一番，然而接下來我要介紹的內容不是奧斯陸市政廳華麗精緻的建築，也不是擺放在那裡的一排排貴重骨董，而是發生在市政廳的一幕。

市政廳的一個活動廳裡擺著一架名牌三角鋼琴，鋼琴被厚厚的一層布蓋住，明顯不允許遊客彈奏。顯然，小小的一塊布沒能攔住一位老人，他理直氣壯地走到鋼琴前，把琴上的布拖下，然後端正地坐在鋼琴前的凳子上，把右腳放在腳踏板上，調整了一下姿勢，開始旁若無人地練習基本功。

聽到琴聲，房間裡的所有遊客和門邊站著的幾位保全都同時看向老人，每個人都露出了不敢置信的表情。在眾人的目光下，老人泰然自若地把基本功彈完，開始演奏一首緩慢、抒情的曲子。曲調的抑揚頓挫配合老人的深情演奏，讓他更加引人注目。

門邊的幾位保全沒馬上阻止老人，他們聚在一起，小聲商量了幾句，然後安安靜靜地圍在鋼琴邊。老人已經完全沉浸在曲子中，頭也不抬地繼續彈琴。同時，湊熱鬧的人愈聚愈多。

五、六分鐘以後，老人彈完了，他平靜而自信地起身，目光坦然地看了看保全們。其中一個保全走到老人跟前，跟他說了些什麼；老人笑了笑，回答了一句什麼。我因離他們太遠，沒能聽清他們的對話，但保全詫異的表情一覽無遺。保全猶豫地點了點頭，然後老人拿出手機，並把它遞給了旁邊的家人，再重新坐在鋼琴凳子上。原來他是要照張相！就這樣，老人得意的笑容就永遠保存了下來。

老人照相的過程出奇得慢，他好像不想離開，每個動作都像樹懶一樣不緊不慢。照完相，他終於起身和家人離開了房間。保全們面面相覷，像是集體鬆了口氣。圍著的吃瓜群眾也陸陸續續地離開了。

我們在觀光旅遊時難道不應該注意自身的行為嗎？尊重當地人的文化習俗，這難道不是最起碼的禮儀嗎？對於不守規矩的人，奧斯陸保全人員顯示出的高度忍耐性，讓我看到了挪威人良好的文化素質。

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