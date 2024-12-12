我從小就想早點長大，一直希望十六歲早點來臨，因為到了十六歲，我就可以開車了。在美國只有滿十六歲才能被允許開車，雖然政府規定十六歲以後就可以通過考試獲得駕照 ，然後就能自己開車了，但是，我覺得對我來說可能還存在其他問題，那就是我很難通過媽媽那一套更嚴格的開車規定。

媽媽從小在中國長大，在中國時她見過各種開車不守規矩的司機，因此媽媽怕我和哥哥也會成為那樣的司機，所以她對我們取得開車資格有更高的標準。

媽媽開車的標準之難，可以從下面幾件事得到了解，首先就是我姥爺在美國取得駕照後開車的經歷。

最近，我的姥姥和姥爺來到美國，姥爺在中國時就有駕駛執照，去年暑假我們回國探親時，他還開車載我和哥哥去買奶茶和海鮮。我覺得姥爺開車不是絕對的好，但是還行。

今年姥爺來到美國，就決定在美國取得駕照。他一邊學英語一邊學美國的交通規則，很快就通過了DMV 筆試，後來也通過了DMV的路考。但是有一次姥爺不小心把車開到了溝裡，這可把媽媽嚇壞了，也使得她對我們以後開車的標準提升了不少。

還有一件事也是引起媽媽提高我們開車標準的起因，那就是去年在中國旅遊時，有一次，媽媽叫了計程車送我們去餐館吃飯。

一路上，司機每過三秒就按一下喇叭，並朝窗外大喊幾聲，還有好幾次車差點撞到別的車，而且大部分時間，他都在逆行。坐在車上的媽媽，每當車轉彎時，她總被嚇得大叫起來。

我挺佩服那個司機，因為媽媽的叫聲絲毫沒有影響他開車，我想如果是我，肯定受不了媽媽的驚嚇聲，有可能會請她下車。那天我們下車後，我看看媽媽，她幾乎都被嚇哭了。可是，媽媽還是沒忘記對我們說：「你們以後開車，千萬別這樣開！」

這些就是媽媽的開車標準，想到這麼多標準，我覺得長大後只能騎摩托車，因為只有這樣，我才聽不到媽媽在我車上的喊叫聲。