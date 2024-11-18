世界上有很多好吃的飯菜，但是今晚這一餐，是我吃得最開心、最有意義，最棒的一頓飯，因為這頓飯是我跟媽媽一起煮的。

今天一放學回到家，我就很想自己做一頓飯給大家吃。於是我對媽媽說：「媽媽，今天您可以教我做飯菜嗎？因為我只會煮麵條，還不會做菜。」媽媽很開心地說：「好啊，只要你想學，今晚我就可以來教你煮，今天正好買了鮭魚，我們來做你愛吃的檸檬鮭魚好嗎？」我太高興了，所以馬上追著媽媽說：「好的！好的！現在開始馬上教我吧。」

媽媽說：「我們先煮飯，然後再做菜。」我一聽，便急忙告訴媽媽讓我來煮飯。我把米放進鍋子裡，先把米洗乾淨，我邊放水到鍋中，邊小心用手把米搓來搓去，再把水倒掉，最後再放入適量的水，媽媽說煮飯一定要把水放準確了才好吃。我擦乾了鍋底的水，然後把電飯鍋的開關按下，飯就開始煮了。

接下來，媽媽開始教我做鮭魚了。我們先把鮭魚洗乾淨、切成小塊，然後準備了蒜頭、薑跟蔥。媽媽教我怎麼切碎辛香料，把它們做成薑蓉，然後再放鹽、醬油。我又拿勺子來把檸檬汁擠在碗裡，然後攪拌好，均勻撒在鮭魚上面稍微醃一下。過了一會兒，我們就開火，把鮭魚慢慢煎熟了，最後又放了一些蜂蜜，我還撒了很多香香的芝麻。

爸爸也做了炒黃瓜和涼拌夫妻肺片，忙了一、兩個小時，我們終於做出了一頓豐富的晚餐。擺好了碗筷，爸爸、媽媽、哥哥還有我，一起坐了下來，我們開始分享這些美味的飯菜了。

我覺得今晚很開心，我學會了做飯和菜、檸檬鮭魚，每樣都非常好吃。檸檬鮭魚是我最愛吃的，我喜歡檸檬的味道，今天我們放了整顆檸檬的汁，嘗起來酸酸甜甜的，我的心也感覺到甜甜的。吃這頓飯讓我很快樂，謝謝媽媽。