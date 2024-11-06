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行萬里路

吳輝（紐約）

小晴喜歡和爸媽去自駕遊，僅今年，他們已經行程五千英里，如果算上前幾年的旅行，輕輕鬆鬆超過萬里路。

這天，爸爸問小晴：「告訴我今年的幾次旅行你看到什麼吧？」

小晴扳著手指一樣樣數：五月去了佛羅里達，先到墨西哥灣一側的Marco Island。那裡的沙灘很美，傍晚還有原住民表演土風舞。小晴記得，他在沙灘坐了很久，看完日落都捨不得回酒店房間。在博物館裡，小晴看到原住民的故事，他們有一些學會和後來的殖民者共處，留下來開發這個島；有些離開，去了古巴。

在邁阿密遊船河時，船長詳細介紹沿河兩岸發展史。那有很多千萬級豪宅，而在高級建築間，卻夾著一片移動房屋，船長說：「那可是百萬移動房屋啊。」據他說那裡本是一片空地，早期有人蓋起移動房屋，再後來周圍變成寸土寸金的豪宅區，移動房屋的居民們過渡為「百萬移動房屋」擁有者。

在南卡，他們去了新開的黑人博物館。小晴學過歷史課，記得一八六二年九月二十二日，林肯宣布解放奴隸宣言。在這個博物館裡，他看到一個新的說法：「黑人及其盟友在一八六五年廢除了奴隸制並幫助拯救了聯邦。」

紐約州北部和加拿大交界的界河裡有個心島，島上有座博爾特城堡（Boldt Castle）。博爾特是一八五四年從普魯士來到美國的，家裡窮但他膽識過人，能力強，最終成美國最成功的酒店大亨之一。這座城堡是他送給妻子露易絲的禮物，但城堡未完工，露易絲就去世。失去摯愛，博爾特從此沒再踏上這傷心地。

最近一次去德拉瓦州的里霍伯斯灘，小晴他們選擇藝術之旅，走訪每間畫廊、工作室、書店，特別是參觀始建於一七四三年的Homestead House博物館。那些油畫、水彩畫，各種手工藝品和書籍，讓人大飽眼福。小晴記得媽媽和畫家聊天的內容，爸爸和攝影店聊天的內容，當然也記得自己參加沙雕比賽！

看見小晴記得，爸爸很高興：「不枉我帶你行萬里路！」媽媽知道小晴心裡有些未解之「謎」，她說：「暫時沒答案不要緊，旅行仍然會豐富你的見識，使你看事物有不同的視角。」

博物館 原住民 黑人

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