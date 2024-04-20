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指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

參加科學營

吳麗雅（加州，學園雙語學校）

今年春天我前往聖塔克魯斯米遜泉的營地參加了科學營，我跟三個好友同住一間房，這是我在小學中最難忘的回憶。

科學營是一個讓我們學習獨立、勇敢、跟朋友建立更深的友誼，以及讓我們更了解大自然的活動。

在科學營的時候，我參加了各種好玩的活動，像是攀岩、爬山、獨立摸黑爬山等等。

加入香蕉鼻涕蟲俱樂部是我在科學營裡最難忘的活動，因為我是我們小組第一個自願參加的人。對於把一隻噁心的大蟲放在臉上，讓我有點害怕，但是我還是鼓起勇氣把那隻涼涼、滑滑的蟲子放在臉上，我很自豪我有這股勇氣！

總之，科學營把我帶入了大自然，讓我更勇敢面對一些挑戰，也增加了我和朋友們的友誼，我希望下次還有這個機會。

吳麗華（加州，學園雙語學校）

每年學園小學五年級的學生都會參加科學營，在這四天三夜的時間裡，我們學會獨立、體驗團體生活，也學會勇敢面對一些未曾嘗試的挑戰。

在科學營期間，我去攀岩、在小溪玩耍和抓小蟲，集體在食堂吃飯，還參加了香蕉鼻涕蟲俱樂部，把鼻涕蟲放在臉上。

而健行是科學營的主要活動，我們每天健行兩個半小時，每次都走不同路線，沿途看到、甚至吃到不同植物。到老鷹著陸點的徒步路程相當長，但非常令人著迷。我學了更多動植物的種類，並了解牠們如何在惡劣的天氣中生存。

參觀的眾多地方之中，我最喜歡農場，那是科學營老師們飼養雞的地方。我最喜歡的雞叫拉馬，拉馬的腳上有毛，很特別。在參觀時農場時，我幫老師收集雞蛋，非常有趣。    

這次旅行是我在小學最難忘的活動，它教會了我獨立照顧自己，也讓我對大自然有更多了解。如果有機會，我一定會再參加科學營。

加州 雞蛋

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