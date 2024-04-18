畢業前，我想告訴你們

不知不覺地，學期已經快來到了終點。這是一段充滿感動和回憶的旅程，在這個特別的日子裡，我要感謝所有幫助我一路走來的人。

首先，感謝父母多年來的支持和鼓勵。你們不管多忙，總是在背後默默支持著我，無論是參加排演、球賽、社團活動，還是其他學校活動，都能感受到你們的關愛和支持。沒有你們，就不會有現在的我。同時，我也要感謝學校的所有職員和行政人員。這些人包括學區 主管、教育委員會、校長、副校長、護士、清潔工和教職員們，你們都是我們學校裡幕後的英雄。雖然我平時並沒有什麼機會和你們互動，但是你們卻是相當重要的。你們對學校的貢獻不計其數，也不曾求回報，如果沒有你們，上學一定非常乏味，毫無新鮮感。

此外，我也要特別感謝我身旁的朋友和同學。你們的陪伴、美好的回憶和深厚且無價的友誼，是我國中生活中最珍貴的寶藏。在這兩年中，我們一起成長、一起學習、一起參加各種活動，這些都是我國中時代最重要的一部分。當然，我也要對我的老師們表達最深的感謝。謝謝你們願意每天用心教導我們，並且不讓自己的個人生活干擾到我們的教育。你們就像是我們在黑暗中的指引，引領我們應該往哪個方向前進。

現在，我希望大家想想看，我們到底成長了多少。或許你找到了一個你有興趣的社團，交了許多的新朋友。或許你透過了弦樂團、樂團或合唱團發現了你對音樂的熱情。也有可能你參加了學校舞臺劇的演出，發覺了當演員或幕後工作人員的有趣。或許你在校隊中，展現出運動天賦為學校爭光。或許經過了國中，你發現了最有效率的讀書技巧，成績大有進步。或許，你在國中的旅程中發覺了對某一堂課的興趣。不管你相不相信，有沒有發現，我們每一個人都經過了成長。

再過幾個月，我們即將要迎接高中的各種挑戰和困難。我相信經過了這次國中的旅程，我們都學到了刻苦和解決問題的技能。我已經準備好了迎接下一場戰鬥，我會抬頭挺胸，堅定地往高中的方向邁進，追尋我的夢想