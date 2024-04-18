我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

畢業前，我想告訴你們

鄭丞宏（伊利諾州）

不知不覺地，學期已經快來到了終點。這是一段充滿感動和回憶的旅程，在這個特別的日子裡，我要感謝所有幫助我一路走來的人。

首先，感謝父母多年來的支持和鼓勵。你們不管多忙，總是在背後默默支持著我，無論是參加排演、球賽、社團活動，還是其他學校活動，都能感受到你們的關愛和支持。沒有你們，就不會有現在的我。同時，我也要感謝學校的所有職員和行政人員。這些人包括學區主管、教育委員會、校長、副校長、護士、清潔工和教職員們，你們都是我們學校裡幕後的英雄。雖然我平時並沒有什麼機會和你們互動，但是你們卻是相當重要的。你們對學校的貢獻不計其數，也不曾求回報，如果沒有你們，上學一定非常乏味，毫無新鮮感。

此外，我也要特別感謝我身旁的朋友和同學。你們的陪伴、美好的回憶和深厚且無價的友誼，是我國中生活中最珍貴的寶藏。在這兩年中，我們一起成長、一起學習、一起參加各種活動，這些都是我國中時代最重要的一部分。當然，我也要對我的老師們表達最深的感謝。謝謝你們願意每天用心教導我們，並且不讓自己的個人生活干擾到我們的教育。你們就像是我們在黑暗中的指引，引領我們應該往哪個方向前進。

現在，我希望大家想想看，我們到底成長了多少。或許你找到了一個你有興趣的社團，交了許多的新朋友。或許你透過了弦樂團、樂團或合唱團發現了你對音樂的熱情。也有可能你參加了學校舞臺劇的演出，發覺了當演員或幕後工作人員的有趣。或許你在校隊中，展現出運動天賦為學校爭光。或許經過了國中，你發現了最有效率的讀書技巧，成績大有進步。或許，你在國中的旅程中發覺了對某一堂課的興趣。不管你相不相信，有沒有發現，我們每一個人都經過了成長。

再過幾個月，我們即將要迎接高中的各種挑戰和困難。我相信經過了這次國中的旅程，我們都學到了刻苦和解決問題的技能。我已經準備好了迎接下一場戰鬥，我會抬頭挺胸，堅定地往高中的方向邁進，追尋我的夢想

學區

上一則

富邦金控曾銘宗 釐清目的獲利 擦亮ESG

下一則

基隆夜市的廣告牌

延伸閱讀

雪梨商場隨機砍人釀6死案 警方朝「仇女」方向偵辦

雪梨商場隨機砍人釀6死案 警方朝「仇女」方向偵辦
人民日報：習近平為兩岸發展指方向

人民日報：習近平為兩岸發展指方向
命運好到爆 3生肖天生富貴命 一輩子很少有災難纏身

命運好到爆 3生肖天生富貴命 一輩子很少有災難纏身
MLB／鄧愷威隔7天再登板 3.1局失2分 李政厚助殺相挺

MLB／鄧愷威隔7天再登板 3.1局失2分 李政厚助殺相挺

熱門新聞

筆名金庸的武俠小說泰斗查良鏞2018年離世，享年94歲。(中新社)

「天龍八部」前沒訪過大理 金庸織就華人「精神故鄉」

2024-04-15 19:50

老佛爺上身

2024-04-13 02:00

返台行旅

2024-04-14 02:00

診所裡的尷尬

2024-04-16 02:00

要多乾淨？

2024-04-15 02:00
嘉義獨立山的美景，有鐵道、吊橋、林木、溪瀑與山嵐。（圖／作者侯文俊提供）

美麗的嘉義獨立山

2024-04-12 02:00

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則

沒付錢無法選位 空姐教艙內換座位成功率最高準則