上個月的一天，我沒有帶書包上學，但我帶了行李，因為我們五年級要去科學營，我們要去戶外學習大自然，跟著自然科學老師在營區的山上健行，這趟要離開家去營地跟同學住四天，我很興奮，還有點害怕。

到達目的地之後，大家先在運動場吃午餐。然後去住的地方，接著出發登山健行。晚餐過後，我們健行到山頂營火區，當天的營火晚會非常有趣。

第二天我們爬了很多山，我們去到山頂，那裡風景很美，我們看到岩石和很多樹。吃完午餐以後，我們去攀岩，第一次我沒有爬很高，但第二次我便試著爬上最頂端。晚上，我和朋友夜間健行登山，剛開始我很害怕，之後我開始喜歡走路就不怕了。我回去營區的時候，我們還玩了好玩的遊戲。

第三天，我還是很興奮，因為這天我們發現一個香蕉蛞蝓，然後我把牠放在我的臉上通過測試，我成為了香蕉蛞蝓俱樂部的會員。之後我們去溪邊測試水質，在溪裡抓蟲，用顯微鏡觀察蟲的外型。我們再健行到山頂農場抱雞，我很喜歡抱著雞。晚上在營區練習穀倉舞，我覺得穀倉舞是一個很好玩的舞蹈。

在科學營的最後一天，我們整理好行李才吃早餐。之後我們坐校車去聖克魯斯碼頭，在那裡看到很多海獅，我們還解剖了一隻烏賊。

結束所有活動，我們回到學校，媽媽來接我回家。我很喜歡這個科學營，真希望每年都可以去科學營。