今年初，我們全家終於回台灣看親戚了。因為疫情的關係，我們已經四年沒有回去了，媽媽說既然要回去，就順便去香港 玩一下，所以我們一大早就出門趕飛機。

我們很晚才抵達香港，隔天早上，我們到附近的北京樓飲茶，我最喜歡他們的焦糖年糕，吃完早茶就開始逛街行程。除了看服飾以外，我們也逛了許多寵物店，看見很多稀有的魚、可愛的狗狗、兔子和天竺鼠等等。晚餐吃飽後，我們去了購物藝術館，買了許多餅乾當伴手禮，也買了幾對漂亮的耳環。第二天，我們跟團一起去遊覽整個香港，讓我印象最深的是太平山的山頂，我們也去了蠟像館跟好多明星蠟像合照。這是我人生中第一次的香港旅行。

回到台灣，我們先去台中，因為家人都住在那裡。到達台灣的第一個早上，叔叔先帶我們去開小飛機。媽媽不想開，爸爸先開，教練帶他開一架紅色的小飛機。過幾分鐘後輪到姊姊，另一個教練帶姊姊開一架藍色的小飛機。約莫十五分鐘後，爸爸回來就輪到我了！教練先簡單地教我儀器操作，我學會了以後，他就放手讓我自己駕駛。我先右轉、左轉，再往上，又往下，然後他就收回控制權了。我們三個開飛機的過程都被錄下來，非常有紀念價值。

之後我們去了釣蝦場，在那裡和爺爺奶奶、嬸嬸和兩個堂兄弟見面。這是我們四年來第一次見到他們，堂兄弟都長高也成熟了很多！那個地方限制我們只能釣一個小時，總共釣到了八隻蝦。釣完後，我們自己去烤了那些蝦來吃。

隔天，叔叔帶我們去參觀他任教的學校。堂兄弟幾年前就開始做機器人，兩人都參加比賽，也得過獎。他們示範給我們看，同時，也稍微教我們怎麼操作，之後我和姊姊還用他們的機器人來比賽。當天晚上，我們大家也一起去逛夜市。

第二天，我們一整個早上都在九族文化村玩，下午坐纜車去日月潭 ，欣賞風景還吃了點心。我們做了原住民 傳統的手鍊，也嘗試射箭！

隔天早上我們出發前往台北，逛了一零一大樓、兩個夜市，還跟舅舅全家一起吃飯。

因為我們要回美國上課，只能在台灣香港玩兩周。我特別喜歡台灣的風土人情，希望下次能再舊地重遊。