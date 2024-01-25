寒假時，我在紐約待了幾天。那時，我經歷了一個震驚事件，而且這一切發生在我參觀著名的「紐約現代藝術博物館 」的時候。我並不知道，我的訪問將會迎來一個意想不到的轉折，改變我餘生的軌跡。

此時我在欣賞美麗的藝術品，那一刻的寧靜猶如玻璃般破碎，混亂在博物館中爆發。我毫不知情，一場搶劫正在上演，博物館的安靜氛圍變成了一片恐慌，而我正在洗手間上廁所。

搶劫犯，持械而大膽，他們藏身於疏散博物館的大批參觀者中，揮舞著武器，威脅著每個人要麼迅速逃離，要麼就會被殺害。我依然在洗手間裡渾然不覺。然而，當我走出門的那一刻，博物館變得空蕩蕩，只有暴徒靜靜徘徊。對周圍環境毫無察覺，不知道為什麼博物館會空無一人，我盯著梵谷《星夜》，欣賞沉沈浸在它的美麗中。

突然，我聽到令人毛骨悚然的腳步聲伴隨槍聲朝我逼近，我立刻跑到角落，躲在一根白色柱子後面。現在我不僅聽到一個人的腳步聲，而是五個人的聲音。

藏在柱子後面，我眼睛驚訝地睜大：一群穿著恐龍 連體衣的搶劫犯走向整個畫廊中最受珍視的畫作，正是我一直讚美的那一幅《星夜》。當我看著他們打破保護畫作的玻璃箱時，我不敢發出聲音。恐懼和無助的混合情感籠罩著我，使我無法移動。在最後一次看著那個曾經容納著一億美元畫作的空框架時，我看著搶劫犯向出口狂奔。畫廊，曾經是藝術和美麗的聖地，因為他們的罪行而感到空虛。

監視器捕捉到我在畫作附近的身影，讓我成了嫌疑人。媒體得知這個故事後，錯誤地將我的面孔與搶劫聯繫在一起，並在新聞上大肆宣傳。很快，我發現自己被通緝 ，被指控竊取藝術界最珍貴的財產之一。

沒有證明自己清白的方法，我做出了絕望的決定：我必須立刻逃跑。現在，我生活在陰影中，為自己從未犯下的罪行感到痛苦。我不應該是被懲罰的人。在街頭漫遊時，曾經充滿活力的寒假回憶現在被逮捕的威脅所玷污。別告訴任何人，但直到今天，我仍在逃避著追捕我的警察，他們以重罪指控追捕著我。