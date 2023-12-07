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我家的院子

Annie（加州）

媽媽在找房子的時候，賣房子的地產仲介告訴媽媽，這個家有三棵白樺樹在東南角，他說這會讓我們家的風水變得很好，所以我媽媽就買了現在的這個家。

我們家的後院不但有三棵白樺樹，也有很多很美麗的花。外公很喜歡種花，所以我們家的前院和後院都有很多美麗的花。我們院子裡的花大多都是粉紅色的，還有一叢白色的月季花，吃飯的時候，我最喜歡欣賞這叢花。我們後院有很好的陽光，下午的時候，陽光從院子裡高高的樹枝間滲透下來，打到花上；樹的葉子被微風吹著，好像在跳舞。

我家後院也有一個游泳池，夏天的時候，一池子的水在太陽下閃光，像是一塊碧玉。我和我的朋友會在這個游泳池裡玩耍，媽媽和她的朋友則會在一旁聊天。夏天過了，開始下雨了，吃早飯的時候，雨在泳池蓋上撲通撲通地響；冬天又來了，我們把泳池蓋掀開了泡熱水澡。每年都是這樣子，如今已經過了七年，我還記得小時候和哥哥在泳池裡玩耍的幸福。

最近吃早飯的時候，我經常看見一隻小松鼠在後院啃鄰居的蘋果。媽媽經常看到牠們吃蘋果，就說牠們很挑食，因為牠們總是只咬了一口蘋果，就去找另外的食物了。

我家後院不僅漂亮，也有很幸福的回憶。我很高興爸爸媽媽在找房子的時候，選了這樣一個好房子。

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