昨天，我和姊姊去參加表姊的生日會。

到了表姊家，我就把我帶來的生日禮物送給了她。那是一個紅包，裡面有二十塊錢，這樣她就可以買任何她喜歡的東西了。我姊姊也幫表姊準備了一個絨毛玩具和一些零食作為禮物，表姊收到之後很開心。

到了中午，表姊帶我們到了飯廳。我的阿姨煮了好多好吃的菜，有蔬菜 、蝦、炸雞和香噴噴的米飯，我們吃得可香了。吃飽喝足了，我們大家一起玩了起來，有的在一起看YouTube ，有的在iPad上玩遊戲，還有的在看手機，最後我們還一起看了電影。到了晚上，阿姨又給我們準備了炸魚、豆腐、蔬菜和稀飯等豐盛的餐點，我們又一起開開心心地吃了起來。

終於到了生日蛋糕的時間了！表姊在打開禮物的時候，我們一起給她唱了生日歌。當表姊切蛋糕時，她竟然將蛋糕從半腰處切開，看著表姊的操作，我們都笑成了一團。蛋糕很美味，裡面有巧克力和香草冰淇淋，甜甜的。

我們都在表姊家度過了快樂的一天。

司徒傑平（紐約，人力中心中文學校）

今天放學後，我和媽媽一起去了我的朋友家，因為今天是我朋友的生日。作為他的好朋友，我也精心挑選了一個玩具作為生日禮物，希望能給他帶來驚喜。

當我參加朋友的生日會的時候，我發現還有很多同學也都來會了，我們看到彼此都很開心。在飯廳裡，我朋友的媽媽準備了很多我們喜歡的食物，有披薩、炸雞翅、果汁還有我們最期待的蛋糕。我和朋友們圍在一起，為我們的壽星唱起了生日歌。

最後我們的壽星切了蛋糕，給我們每個人都分了一塊，蛋糕真好吃，大家都非常開心。