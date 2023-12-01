當一個人懂得與他人分享時，他就會變得無私，變得開朗，變得善良。就算是簡簡單單的表達，都能讓雙方感同身受。

在當今科技發達的社會，分享成為一件更容易的事。人們會在不同平台上分享他們的一舉一動，會收集點讚和關注，大家只需要動一下手指就能輕易地分享心情。有人分享自己的成績，有人分享自己的寵物，有人分享自己的美顏，有人分享自己的作品，還有人分享自己的廚藝。現在分享算是一種潮流，無論是好的壞的，喜悅的厭惡的，全都在社交平台上公開，這是一種能讓別人多了解你的方法，也是一種自我抒發的管道。

不久前，我的高中舉辦了「亞洲節」，讓來自不同亞洲國家的學生們分享自己國家的文化，表演的節目有唱歌和跳舞，我也參加了表演。我一共有六項節目，其中五項是跟其他同學跳一些中國的流行現代舞 ，最後一項是我獨舞古風扇子舞。因為我今年開始學古風舞蹈，我就想著可以藉此在學校展示一下。那可說是我人生中做過最勇敢的決定。因為是獨舞，所以我有些怯場，但我還是鼓起勇氣上了舞台。沒想到，跳完之後下台，朋友們一湧而上的歡呼與誇讚讓我措手不及，但也讓我笑逐顏開。

我很高興自己勇敢地邁出那一步，上台與大家分享我的努力。認識我的人都知道我其實有點社交恐懼症，所以當我獨舞時，就算沒有驚艷全場，但絕對驚艷了他們。對不認識我的觀眾來說，他們無法知道這對我有多大的意義。那次的分享，讓我少了一個遺憾，也在我生活中多添加了一種色彩。

分享是件美好的事，當我分享我的歡樂時光，我家人朋友們也一樣沉浸在喜悅中。有一句很適合「分享」這兩字的成語，那就是：「有福同享，有難同當」。總之，我覺得分享是一種大愛，當今的社會需要把愛傳遞出來。