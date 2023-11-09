從古至今，金子是華貴典雅的象徵，深受世界各地文化的喜愛。日本 一座叫金澤的城市，人們把金箔的用途發揮到了極致。薄如蟬翼的金箔被裝飾在寺廟、被貼在碟子和容器上，還當作顏料用於繪畫，甚至給料理添加點綴。

這讓我好奇，金箔有什麼樣的觸感？是什麼味道？怎樣用金箔做裝飾呢？帶著這些問題，我來到了金澤的一家金箔博物館 。博物館裡最令我感興趣的是金箔體驗活動，人們可以親自將金箔貼在小碗、盤子、筷子等物品上。

經過深思熟慮，我選擇裝飾小盤和筷子。因為小盤的製作過程比較簡單，於是先從小盤開始。首先，要選好模紙圖案，並在小盤上塗膠水，等待三分鐘晾乾再貼上模紙。模紙很像貼紙，我先將有圖案的一面黏在盤子上，再掀開模紙。關鍵時刻到了！拿起黏著金箔的薄紙，把金箔按在鏤空的圖案上，慢慢抹平。過程中，我不小心摸到了金箔，它輕飄飄的，觸感和蝴蝶翅膀有點相似，有著脆弱的美。

金箔已經貼在盤子上，可以把薄紙撕下來了。撕的過程中要非常小心，稍有不慎就可能把脆弱的金箔拉扯下來。撕下來之後，我用牙籤小心翼翼將鏤空的地方挑去。最後給金箔塗上保護膠，再用刷子把剩下的金箔碎片撣下來就大功告成了！

一只金色的小不倒翁和寺廟鑲嵌在深紅色的小盤子上，典雅又可愛。

下一個挑戰是筷子。裝飾筷子的過程和盤子很相似，但有點不同，裝飾筷子時沒有模紙。我可以將金箔剪成喜歡的大小，裹在筷子上。如果想做成碎片狀的金箔，可以把金箔貼紙揉碎，然後裹在筷子上，樣子就像金色的雪。這兩種方法可以相互交替，讓每根筷子都獨一無二。

使用金箔的原理並不複雜，同時可以變幻出千變萬化的花樣。

在博物館的展廳裡，添加了金箔的水彩畫、扇子和雕塑 將金箔的美展現到了極致。很多藝術品都有數百年歷史，使用金箔的部分仍閃閃發亮。金箔的加入可以使藝術品都變得富貴高雅。

美麗的金箔，竟然還可以吃！博物館的冰淇淋上裹著金箔，讓普通的香草冰淇淋瞬間脫俗起來。金箔沒有任何的味道，入口即化，只留下嘴唇上的薄薄的金色「唇膏」。

走出金箔博物館，我想像自己將喜歡的零食放在鑲嵌金箔的小盤裡，用裹滿金箔的筷子把零食夾起……真是使人紙醉金迷的體驗呀！