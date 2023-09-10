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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

認識我

吳麗華（加州，學園雙語學校）

我的名字是吳麗華，我是一個十歲的五年級學生。我有黑色的長髮跟棕色的眼睛，但是我不喜歡繫頭髮。

有些周末，爸爸媽媽會帶我和雙胞胎妹妹去海邊玩。在海邊，我喜歡收集貝殼，用貝殼來裝飾我的沙堡。

我有許多的愛好，其中一個愛好是彈鋼琴。每個星期三，鋼琴老師會來到我家，教我彈複雜的鋼琴曲；每次我無聊的時候，我就想到彈琴。

我最喜歡做的事情是看我小時候的照片。我們家有一個專門放相冊的櫃子，媽媽和爸爸的手機上也有我跟妹妹小時候的相片。

我最喜歡的偶像是南韓團體blackpink，每天早上我們都會聽blackpink的歌。我很喜歡吃生魚片，爸爸說我的名字是日語，所以也許因為如此，我很喜歡吃日式料理。

每個人有不同的專長，我喜歡解數學問題。每個星期一，媽媽會帶我和妹妹去上數學課，平時媽媽也會考我和妹妹，讓我們不會忘記怎麼做數學。

吳佳未（加州，學園雙語學校）

我的名字是吳佳未，我十歲了，今年就讀五年級。我的家庭成員有爸爸、媽媽和弟弟。我平常都和弟弟玩，但有時候我們也會打架。

我喜歡游泳，最喜歡蝶泳、蛙泳和自由泳，因為我覺得仰泳很無聊。我最喜歡的顏色是粉紅色，因為我覺得粉紅色代表快樂。我的愛好是畫畫，但我不喜歡畫很難畫的物品；我也喜歡玩電動遊戲，可是每天只能玩一個小時。

我喜歡旅行、探索世界，我曾經去過中國、夏威夷優勝美地，可是我不喜歡搭飛機，所以我跟家人經常是開車旅遊。

加州 優勝美地 夏威夷

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