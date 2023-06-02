我的爸媽一九九四年在台灣相識相戀，一九九七年在紐約登記結婚。當時生養孩子並不在他們的人生計畫裡，所以一直過著自由的兩人生活。

十多年後，他們萌生收養一個小孩的想法，就開始從網路上尋找有緣份的孩子。當我還在生母的肚子裡時，媽媽就找到了我。等到我出生後幾天，媽媽直接從診所將我帶回家，從此我們一家三口一起過著多采多姿、充實又有趣的日子。

我覺得媽媽很有吸引力，吸引所有認識她的人，這是我喜愛她的原因之一。無論媽媽走到哪裡，我都想跟著她。記得有一次，媽媽要去牙醫診所洗牙，因為我受不了在家等她回來的分分秒秒，於是我就跟著出門了。還有一次，我們去中央公園 騎腳踏車，有一個爬坡路段，我越騎越慢，因為太吃力了。眼見媽媽用盡全身的力氣，離我越來越遠，我便使出渾身解數，想辦法追上去，終於在自己的努力和爸爸的幫忙下，成功地騎到她身邊。媽媽就像一塊超強的磁鐵，緊緊地吸引著我。

我的媽媽很聰明，她對我的所有問題，無論是學習上或生活上，都可以輕鬆給出有用而準確的答案。媽媽也善於規畫，這讓我可以更有效地學習。她會巧妙地將我的課業和生活結合起來，讓我的學習充滿樂趣：她讓我透過看動畫和電影 ，了解各種人生故事，透過旅行了解地理歷史與人文，從烹飪讓我看到科學。媽媽還會幫我選很多書，讓我提升閱讀和寫作能力。最重要的是，她會陪我練習小提琴和鋼琴，讓我能持續不斷地進步。

很容易看得出來，我非常愛我的媽媽，讓我想一直和她在一起。在我出生不久以前，爸爸曾經重複做一個夢，夢見一個小女孩來夢中找他玩。那時他就覺得家裡將有新成員加入。不僅如此，我出生的診所是爸爸國小同學的家，他甚至去過那個房子過好幾次，這讓人不得不相信，我們是注定要成為家人。我總說我原本要進入媽媽的夢境，可是她睡太沉，所以我才進入爸爸的夢境，告訴他，我想要來當你們的小孩。

我的媽媽，從我出生以前，就開始為我準備所有的事，在我出生後無微不至地照顧我。我非常感謝媽媽為我所做的一切，我知道她會永遠支持我。謝謝您，媽媽，我愛您！